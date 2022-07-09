Marmaris Belediye Başkanı Oktay'dan, Eski Başkan Işık'a Bayram Ziyareti

Arife günü, vefat eden eski başkanların mezarlarını ziyaret eden Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, bugün eski başkanlardan Hasan Işık'ı ziyaret ederek bayramını kutladı.

Başkan Oktay bayram ziyaretleri kapsamında, 1973-1980 yılları arasında Marmaris'te belediye başkanlığı yapmış olan Hasan Işık'ı ziyaret etti. Işık'ın bayramını kutlayan Oktay'a, CHP Marmaris İlçe Başkanı Zekican Balcı ve Belediye Başkanı Yardımcısı Ali Zağlı eşlik etti.

Ziyarette Işık, kendi döneminde yaşanan zorlukları ve yapılan çalışmaları anlattı. Oktay'ın çalışmalarını beğendiğini ifade eden Işık, "Marmaris son dönemde büyük talihsizlikler yaşadı. Buna rağmen güzel işler oluyor. Seni tebrik ediyorum, daha da başarılı olacağına inanıyorum" diye konuştu.

Oktay misafirperverlikleri için Işık ailesine teşekkür ederek, "Marmaris için yaptıkları asla unutulmayacak olan ve tecrübeleriyle yolumuzu aydınlatan başkanımıza bir kez daha iyi bayramlar diliyor, uzun ve sağlıklı bir ömür temenni ediyorum" dedi.