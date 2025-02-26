Marmaris Belediyesi 2025 Yılı Sosyal Yardımları Yüzde 50 Artırdı

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Sosyal belediyecilik uygulamaları ile halkın yanında olmaya devam eden Marmaris Belediyesi, 2024 yılında 5 milyon 941 bin 243 TL'lik yardımda bulundu. 2025 yılında destek bedellerini yüzde 50 artıran Belediye, ihtiyaç sahibi vatandaşlara ilk iki ayda 819 bin 544 TL'lik destek sundu.

Sadece Ramazan ayında değil tüm yıl boyunca dar gelirli ailelere destek olan Marmaris Belediyesi, 2024 yılında toplam 5 milyon 941 bin lira tutarında ayni ve nakdi yardımda bulundu. Sosyal yardım, hoş geldin bebek ziyaretleri, asker ailesi yardımı, gıda yardımı, kırtasiye yardımı, çocuk ve yetişkin bez yardımı, yemek yardımı ve beslenme yardımı gibi 18 kalemde destek sunan Marmaris Belediyesi, binlerce vatandaşa dokundu.

Yardım bedeli yüzde 50 artırıldı

Marmaris Belediyesi 2025 yılında destek ücretlerini de arttırdı. 2024 yılında bin TL olan sosyal yardım bedeli 2025'te yüzde 50 artırılarak 1500 TL'ye çıkartıldı. Ayrıca kırtasiye, beslenme yardımları ve diğer kalemlerde de artış yapıldı. İhtiyaç sahibi vatandaşlara sunulan yakacak yardımı da Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin 'karakış yardımı' kapsamında ulaştırıldı. Belediye 2025'in ilk iki ayında 819 bin 544 TL'lik yardımda bulundu. Yardımların tamamı vatandaşlara sözleşmeli Sosyal Destek Kartı'na yatırıldı. Böylelikle destek alan vatandaşlar istedikleri yerde kullanabildi.

"Halkımızın yanında olmaya devam edeceğiz"

Sosyal ve halkçı belediyecilik anlayışıyla her zaman halkın yanında olduklarını söyleyen Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, "Özellikle son dönemde yaşanan ekonomik sorunların halkımızı nasıl derinden etkilediğini biliyoruz. Belediye olarak biz de sıkıntı yaşasak da dar gelirli vatandaşlarımıza destek olmaktan asla vazgeçmeyeceğiz. Onların sıkıntılarını bir nebze olsun gidermek için imkanlarımız el verdiğince onların yanında olmaya gayret göstereceğiz. Bu zor günleri dayanışmayla kolaylaştırmaya devam edeceğiz" dedi. - MUĞLA