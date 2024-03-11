Marmaris Belediyesi Dar Gelirli Ailelere Erzak Yardımı Yaptı

Yerel

Marmaris Belediyesi, her Ramazan ayında olduğu gibi bu yıl da dar gelirli ailelere erzak yardımı yaptı.

Marmaris Belediyesi, hizmet sınırları içinde yer alan 25 mahallede dar gelirli oldukları muhtarlar tarafından tespit edilen veya sosyal destek alan ihtiyaç sahibi ailelere erzak paketi dağıttı.

Geçen hafta sonu Armutalan, İçmeler, Beldibi, Turunç, Bozburun, Çamdibi, Çıldır, Hatipirimi, Kemeraltı, Sarıana, Siteler, Tepe, Adaköy, Bayır, Çamlı, Çetibeli, Hisarönü, Karaca, Orhaniye, Osmaniye, Selimiye, Söğüt, Taşlıca, Turgut, Yeşilbelde mahallelerinde yaşayan 3 bin kişiye erzak dağıtımı gerçekleştirdi. Yardımların bir kısmı muhtarlıklar aracılığıyla yapılırken, bir kısmı da Belediye ekipleri tarafından vatandaşların evlerine teslim edildi.

İFTAR YEMEĞİ DE DAĞITILACAK

Marmaris Belediyesi, Ramazan ayı boyunca Erkan Işıksal Spor Tesisleri'nin yanında yer alan mutfaktan da günde 3 çeşit yemek dağıtımı yapacak. Ramazan ayı süresince her gün 17.00-18.00 saatleri arasında yapılacak yemek dağıtımından yararlanmak isteyen vatandaşlar, yemek kaplarıyla birlikte gelerek Belediye aşçıları tarafından yapılan yemeklerden alabilecek.