Marmaris Belediyesi Eski Başkanları Anısına Lokma Dağıttı

Marmaris Belediyesi, eski belediye başkanlardan İsmet Karadinç'i ölüm yıl dönümünde unutmazken, Karadinç ve vefat eden diğer belediye başkanlar anısına lokma dağıttı.

Marmaris'te 1989 - 2004 yılları arasında belediye başkanlığı yapan İsmet Karadinç, Marmaris Belediyesi tarafından ölüm yıl dönümünde anıldı. Marmaris Belediyesi, 2011 yılında vefat eden İsmet Karadinç ve ebediyete göç eden merhum belediye başkanları anısına lokma hayrı yaptı. Çeşme Meydanı'nda Cuma namazı sonrasında gerçekleştirilen hayra vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay da lokma dağıtımına katılarak Marmarislilerle bir araya geldi. Marmaris'in gelişmesine önemli katkılar sağlayan tüm başkanlara minnet duyduklarını belirten Başkan Mehmet Oktay; "Eski başkanlarımızı asla unutmuyoruz. Bayramlarda vefat eden başkanlarımızın mezarını ziyaret edip dualar okuyarak onları anıyoruz. Onların ruhu için lokma dağıtıyoruz. Çünkü biz geçmişimizi unutmadan geleceğe bakıyoruz" dedi.

İsmet Karadinç başta olmak üzere vefat eden tüm başkanların Marmaris'e önemli önemli hizmetlerde bulunduğunu ifade eden Başkan Mehmet Oktay; "Onların yaptıklarını unutmamız mümkün değil. İsmet Karadinç başkanımızı ve ebediyete göç eden diğer belediye başkanlarımızı saygı ve rahmetle anıyorum" şeklinde konuştu. - MUĞLA