Marmaris Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevi Minik Öğrencileri Ağırladı - Son Dakika
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Marmaris Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevi Minik Öğrencileri Ağırladı

Marmaris Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevi Minik Öğrencileri Ağırladı

Marmaris Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevi, sağlık ve rehabilitasyon hizmetinin yanı sıra minik öğrencileri de ağırladı. Özel Oyun Evim Kreşine giden çocuklar, bakımevine gelerek yavru köpekleri sevdi ve bakımevinde yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

17.07.2024 18:19  Güncelleme: 18:22
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Geçici barınmanın yanı sıra sağlık ve rehabilitasyon hizmeti de verilen Marmaris Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevi minik öğrencileri ağırladı.

Uzun süredir gündemde olan sahipsiz sokak hayvanlarına ilişkin yasa tartışılırken, kalbi hayvan sevgisiyle dolu çocuklar Marmaris Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevini ziyaret etti. Özel Oyun Evim Kreşine giden çocuklar öğretmenleriyle birlikte bakımevine gelerek önce tesisi gezdi, daha sonra ise yavru köpekleri sevdi. Bakımevi'nde çocukları karşılayan Belediye personeli de çocuklara eşlik ederek, onlara bakımevinde neler yapıldığını anlattı. Minik patiler için kuru mama da getiren çocuklar özellikle yavru kedilere ve köpeklere büyük ilgi gösterdi. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Marmaris Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevi Minik Öğrencileri Ağırladı - Son Dakika

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