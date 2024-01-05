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Marmaris Belediyesi, muhtarlara yeni yıl hediyeleri dağıttı - Son Dakika
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Marmaris Belediyesi, muhtarlara yeni yıl hediyeleri dağıttı

Marmaris Belediyesi, yeni yılda muhtarları unutmayarak hazırladığı hediyeleri tek tek dağıttı. Belediye Başkanı Mehmet Oktay, muhtarları ziyaret ederek hediyeleri takdim etti ve yeni yıl dileklerini iletti. Başkan Oktay, muhtarların katkıları için teşekkür ederek birlikte çalışmaya devam edeceklerini belirtti.

Marmaris Belediyesi, muhtarlara yeni yıl hediyeleri dağıttı
05.01.2024 - 12:53,
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Marmaris Belediyesi'nin mahalle muhtarları için hazırladığı yeni yıl hediyeleri, ekipler tarafından tek tek dağıtıldı.

Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, yeni yılda da muhtarları unutmadı. Yeni yıl dolayısıyla hazırlanan hediyeler tek tek tüm mahalle muhtarlarına dağıtıldı. Muhtarlık İşleri Müdürü Mahmut Mengilli ile belediye çalışanları merkezdeki ve kırsaldaki muhtarları ziyaret ederek öncelikle Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay'ın selamını ve 2024 yılında sağlık, mutluluk ve huzur dileklerini iletti. Ardından muhtarlar için hazırlanan hediyeleri takdim etti.

Muhtarların mahallelerin gözü kulağı ve sesi olduğunu söyleyen Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, "Acısıyla tatlısıyla 5 yılı geride bıraktık. Zor günleri birbirimize destek olarak ve güvenerek atlattık. Muhtarlarımıza bu süreçte verdikleri katkılar için teşekkür ediyorum. Bundan sonra daha iyisi, daha güzeli için birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Yeni yılın sağlık ve mutluluk getirmesi dileğiyle muhtarlarımızın ve mahalle sakinlerinin yeni yılını kutluyorum" dedi.

Kaynak: ANKA
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