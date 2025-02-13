Marmaris Belediyesi'nde Çalışanlara İş Güvenliği Eğitimi Verildi - Son Dakika
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Marmaris Belediyesi'nde Çalışanlara İş Güvenliği Eğitimi Verildi

Marmaris Belediyesi\'nde Çalışanlara İş Güvenliği Eğitimi Verildi

Marmaris Belediyesi'nde görev yapan personel için iş sağlığı ve güvenliği eğitim programı düzenlendi. Temizlik İşleri ve Park Bahçeler Müdürlüğü'ne yönelik gerçekleştirilen eğitimde, çalışanların güvenlik önlemleri ve iş kazalarının önlenmesi konularında bilgilendirmeler yapıldı.

13.02.2025 19:11  Güncelleme: 19:13
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Marmaris Belediyesi'nde görev yapan personeline iş güvenliği eğitimi verildi.

Marmaris Belediyesi personelinin güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamında hizmet sunmalarını sağlamak amacıyla iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri devam ediyor. Bu kapsamda Temizlik İşleri Müdürlüğü ve Park Bahçeler Müdürlüğü'nde görev yapan personellere yönelik eğitim programı düzenlendi.

İş Güvenliği Uzmanı Mesut Çoban tarafından teorik eğitimin ardından Makine Araç Parkı'nda verilen eğitimlerde çalışanların günlük iş rutinlerinde dikkat etmeleri gereken güvenlik önlemleri, iş kazalarının önlenmesi, acil durumlarda yapılması gerekenler ve iş sağlığı mevzuatı kapsamındaki sorumlulukları detaylı bir şekilde ele alındı. Çalışma alanlarındaki riskler, acil durumlar ve yangınlar hakkında bilgilendirmeler yapıldı.

İş güvenliği ve işçi sağlığı konusunda her zaman hassasiyetlerini koruduklarını söyleyen Belediye yetkilileri, benzer eğitimlerin diğer müdürlüklerin de katılımı ile düzenli olarak devam edeceğini belirterek, çalışanların bilinçlendirilmesinin iş kazalarının önlenmesinde büyük rol oynadığını vurguladı. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Marmaris Belediyesi'nde Çalışanlara İş Güvenliği Eğitimi Verildi - Son Dakika

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