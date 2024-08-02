Marmaris Belediyesi\'nde Sağlık İşleri Müdürlüğü Kuruldu

Yerel

Marmaris Belediyesi'nde Sağlık İşleri Müdürlüğü kurulurken, müdür vekilliğine ise Nurcan Balan Kahraman atandı.

Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, hizmetlerin daha sağlıklı yapılması, çalışmaların daha verimli yürütülmesi için yeni bir uygulamayı hayata geçirdi. Veterinerlik, şehit aileleri ve gazi hizmetleri, cenaze hizmetleri, kadın danışma ve aile merkezi, sosyal hizmet ve yardım birimlerinin bağlandığı Sağlık İşleri Müdürlüğü kuruldu. Müdürlüğün kurulmasıyla ilgili karar dün yapılan Belediye Meclis Toplantısı'nda karara bağlandı. Müdür vekilliğine ise Nurcan Balan Kahraman atandı. Daha önce Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü altında yürütülen çalışmalar artık Sağlık İşleri Müdürlüğü tarafından yürütülecek. - MUĞLA