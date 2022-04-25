Marmaris Belediyesi'nden 23 Nisan Kutlamaları - Son Dakika
Üye Girişi

Marmaris Belediyesi'nden 23 Nisan Kutlamaları

25.04.2022 16:40

Marmaris Belediyesi 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları çerçevesinde Burunucu Macera Parkı’nda da bir dizi etkinlik düzenledi.

Marmaris Belediyesi 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları çerçevesinde Burunucu Macera Parkı'nda da bir dizi etkinlik düzenledi.

Marmaris Belediyesi 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları çerçevesinde Burunucu Macera Parkı'nda etkinlikler düzenledi. Girişlerin ve macera oyun gruplarının 23-24 Nisan 2022 tarihlerinde ücretsiz olduğu parkta bayram coşkusu herkesi sardı.

BAŞKAN OKTAY ÇOCUKLARIN NEŞESİNE ORTAK OLDU

Tırmanma duvarı, tranbolin, zipline, serbest atlayış, denge, koşu ve dağ bisikleti gibi aktiviteleri yapan çocukların eğlencesine Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay da ortak oldu. Pazar günü Burunucu Macera Parkı'nı ziyaret eden Oktay, vatandaşlarla bol bol sohbet etti.

Çocuklarla özel ilgilenen Oktay, burada düzenlenen bir doğum günü kutlamasına da katıldı. Parkı gezerken doğum günü kutlamasına denk gelen Oktay, yeni yaşına giren Yamaç'ı tebrik ederek ömür boyu başarı ve mutluluklar diledi.

"ÇOCUKLARLA BİRLİKTE BİZİM DE SEVİNCİMİZ VE MUTLULUĞUMUZ ARTTI"

Oktay, Burunucu Macera Parkı'nın kutlamaların en özel adreslerinden biri olduğunu belirterek "Bayramlarımızı iki yıldır pandemi nedeniyle evlerimizde kutluyorduk. Bu yıl vatandaşlarımızla bayram dolayısıyla doyasıya keyifli, mutlu ve gururlu bir hafta sonu geçirdik. Çocuklarla birlikte bizim de sevincimiz ve mutluluğumuz arttı. Tüm bayramlarımızı aynı coşkuyla kutlamaya devam edeceğiz" dedi.

Marmaris Belediyesi'nden 23 Nisan Kutlamaları
Marmaris Belediyesi'nden 23 Nisan Kutlamaları
Marmaris Belediyesi'nden 23 Nisan Kutlamaları
Marmaris Belediyesi'nden 23 Nisan Kutlamaları

YORUMLAR
500
Tayland'daki Cha-am Plajı'nda Gökyüzünü Renkli Uçurtmalar Süsledi Tayland'daki Cha-am Plajı'nda Gökyüzünü Renkli Uçurtmalar Süsledi Hollanda'daki Bollenstreek Çiçek Geçit Töreni Renkli Görüntülere Sahne Oldu Hollanda'daki Bollenstreek Çiçek Geçit Töreni Renkli Görüntülere Sahne Oldu

Marmaris Belediyesi, 23 Nisan, Marmaris, Nisan, Yerel, Son Dakika

Kaynak: ANKA

Son Dakika Yerel Marmaris Belediyesi'nden 23 Nisan Kutlamaları - Son Dakika


Son Dakika
16:34 Güvenlik gerekçesiyle organize suç örgütü lideri Adnan Oktar Edirne'den Erzurum'a sevk edildi!
16:28 Devrilen tırdaki bayram şekerleri ve çikolatalar yağmalandı! Sıkışan sürücü kimsenin umurunda olmadı
16:22 Yasak Elma'da bu akşam neler olacak? Ekin öldü mü?
16:00 Gören kolye sandı! Boynundaki suikast silahı çıktı!
15:52 Araba sürerken sosyal medyadan canlı yayın yaptı, kaza yapınca kaldırıldığı hastaneden kaçtı
15:48 Mehmet Ali Erbil'ın kızı Yasmin'den dekolteli "Yanık" pozu
15:48 Vladimir Putin'den "Batılı istihbarat servislerinin Rus gazetecilere planladığı suikastları önledik" iddiası
15:47 Üç Kuruş dizisinde bu akşam neler olacak? Kartal ile görüşmek isteyen misafir kim?
15:39 Bursa'da mahalleye düşen uçaktan ilk görüntüler geldi: Pilot ve yardımcısı hayatını kaybetti
15:35 Hakim'de bu akşam neler olacak? Cevdet, Gülbahar'la yaptığı anlaşmaya sadık kalacak mı?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.04.2022 16:52:34. #1.12#
SON DAKİKA: Marmaris Belediyesi'nden 23 Nisan Kutlamaları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement