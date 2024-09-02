Marmaris Belediyesi Okulları Öğrencilere Hazır Hale Getirdi

Yerel

Marmaris Belediyesi, yeni eğitim öğretim sezonu başlamadan okulları öğrencilere hazır hale getirdi. Park ve Bahçeler, Temizlik İşleri ve Fen İşleri ekipleri okul bahçelerinde düzenlemeler yaptı.

Marmaris Belediyesi, diğer kamu kurumlarının talepleri doğrultusunda ve kendi imkanları dahilinde destekte bulunmaya devam ediyor. Bu kapsamda yeni eğitim sezonunu öncesi okullarda bakım, onarım, bahçe düzenlemesi ve temizlik çalışması gerçekleştirildi.

Park ve Bahçeler ekibi kırsal mahallelerdeki okullar başta olmak üzere ilçedeki devlet okullarının bahçesinde bakım ve budama yaptı. Büyüyen ağaçları budayıp, yeşil alanlarda peyzaj çalışması yapılırken Temizlik İşleri çalışanları da detaylı bir temizlik gerçekleştirdi. Fen İşleri personeli de talep edilen okullarda bahçe düzenlemesi yaptı. Marmaris Ortaokulu'nda kaldırılan çeşme alanına parke taşı döşeyerek bahçe alanına katan ekipler çocukların rahatlıkla oynayacağı bir yer oluşturdu.

Okullardan gelen istek ve taleplere imkanlar dahilinde yerine getirdiklerini ifade eden Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, "Okullarımızı öğrencilerimiz için hazır hale getirmeye çalıştık. Bahçelerinde gönüllerince oynayabilirler. Hepsine güzel ve başarılı bir eğitim dönemi diliyorum" dedi. - MUĞLA