Marmaris Belediyesi Pazar Yerine Serinletme Sistemi Kurdu

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Marmaris Belediyesi, esnafın ve vatandaşların talebi üzerine pazar yerine su püskürtme sistemi kurdu ve 34 noktaya vantilatör yerleştirdi. Esnaf da vatandaş da hizmetten çok memnun kaldı.

Marmaris Belediyesi, ilçe merkezinde bulunan kapalı pazar yerini serinletecek bir çalışmaya imza attı. Havaların çok sıcak seyrettiği yaz mevsiminde hem satış hem de alışveriş yapmanın zor olduğunu belirten esnaf ve Marmaris sakinlerinin talepleri üzerine serinletme sistemi kuruldu. Fen İşleri ve Destek İşleri müdürlüklerinin çalışmasıyla pazarın tavanına 600 metre boyunca hat çekilerek su püskürtme sistemi işler hale getirildi. Bu hatlardan belirli aralıklarla soğuk su buharı püskürtülürken iç kesimlere de 34 adet büyük vantilatör yerleştirildi.

Pazar denetimleri sırasında bu talebi sıkça aldıklarını belirten Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, belediye olarak her zaman esnafın ve vatandaşın taleplerine duyarlı olduklarını vurgulayarak, "Pazarcı esnafımız ve pazara alışverişe gelen vatandaşlarımızın talebi üzerine böyle bir sistem kurduk. Böylelikle pazar yerinin daha serin olmasını sağlıyoruz" dedi. Hizmetten ve taleplerinin yerine getirilmesinden dolayı memnuniyetlerini ileten esnaf ve vatandaşlar ise artık daha serin bir ortamda olmaktan mutlu olduklarını dile getirdi. - MUĞLA