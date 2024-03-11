Marmaris Belediyesi Ramazan Ayında İhtiyaç Sahiplerine Erzak Yardımı Yaptı

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Ramazan'da Marmaris Belediyesi yine ihtiyaç sahiplerinin yanında olmayı sürdürüyor. Her yıl Ramazan ayında olduğu gibi bu yıl da dar gelirli ailelere erzak yardımı yapıldı.

Marmaris Belediyesi hizmet sınırları içinde yer alan 25 mahallede dar gelirli oldukları muhtarlar tarafından tespit edilen veya belediyeden sosyal destek alan ihtiyaç sahibi ailelere erzak paketi dağıttı.

Geçtiğimiz hafta sonu Armutalan, İçmeler, Beldibi, Turunç, Bozburun, Çamdibi, Çıldır, Hatipirimi, Kemeraltı, Sarıana, Siteler, Tepe, Adaköy, Bayır, Çamlı, Çetibeli, Hisarönü, Karaca, Orhaniye, Osmaniye, Selimiye, Söğüt, Taşlıca, Turgut, Yeşilbelde mahallelerinde yaşayan 3 bin kişiye erzak dağıtımı gerçekleştirdi. Yardımların bir kısmı muhtarlıklar aracılığıyla yapılırken, bir kısmı da belediye ekipleri tarafından vatandaşların evlerine teslim edildi.

Marmaris Belediyesi Ramazan ayı boyunca Erkan Işıksal Spor Tesisleri'nin yanında yer alan mutfaktan da günde 3 çeşit yemek dağıtımı yapacak. Ramazan ayı süresince her gün saat 17.00-18.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek yemek dağıtımından yararlanmak isteyen vatandaşlar yemek kaplarıyla birlikte gelerek belediye aşçıları tarafından yapılan yemeklerden alabilecek. - MUĞLA