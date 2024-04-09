Marmaris Belediyesi Ramazan Bayramı için hazırlıklarını tamamladı

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Marmaris Belediyesi'nin tüm birimleri Ramazan Bayramı öncesinde çalışmalarını tamamladı.

Marmaris Belediyesi ekipleri, Ramazan Bayramı öncesi tüm hazırlıklarını tamamladı. Hem ilçe sakinlerinin hem de tatile gelen misafirlerin rahat bir bayram geçirmesi için çalışmalarını sürdüren Marmaris Belediyesi, bayram boyunca nöbetçi birimleriyle hizmete devam edecek.

Bayram hazırlığına ilçe merkezi olmak üzere turistik mahallelerde günler öncesinden başlayan Temizlik İşleri ekipleri camiler, cadde ve sokaklar ile kanallarda temizlik çalışmalarını bitirdi. Park Bahçeler ve Destek Hizmetleri ekipleri de ilçe genelinde temizlik, yeşil alan peyzajı, ağaç budaması, kent mobilyalarının eklenmesi ve mevcutların tamiri, üstyapı yenilemesi gibi çalışmalar yaptı.

Vatandaşlardan ve misafirlerden özellikle çevre temizliği konusunda duyarlı olmalarını isteyen Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, "Ekiplerimiz bayram boyunca görev başında olacak. Vatandaşlarımız bir olumsuzluk durumunda 153'ten zabıta ekiplerine ulaşabilir. Misafirlerimizden dünyanın incisi Marmaris'in tadını çıkarırken özellikle temizlik konusunda duyarlı olmalarını rica ediyor; herkese keyif dolu bir bayram diliyorum" dedi.