Marmaris Belediyesi Üniversite Adaylarına Ücretsiz Psikolojik Danışmanlık Hizmeti Sunuyor

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Marmaris Belediyesi üniversiteye giriş sınavında tercih dönemine giren üniversite adayları için ücretsiz psikolojik danışmanlık verecek.

Marmaris Belediyesi üniversite adayları ve aileleri için hem terapi desteği hem de öğrencinin bu dönemi en az stresle anlatmasını sağlamak için psikolojik danışmanlık hizmeti başlattı. Sınav sonucu açıklanana kadar anlaşılmayan ancak öğrencinin belirsizlik ve kafa karışıklığı ile oldukça kaygılı hissetmesine neden olan bu dönemin en az stresle geçirilmesine yönelik verilecek olan danışmanlık hizmeti Kadın Danışma Merkezi'nde randevulu sistemle alınabilecek. Öte yandan danışanlar bir takım ölçek ve testler ile kişinin yeteneğini belirleme ve ailenin bu dönemde çocuğuna nasıl davranması gerektiği hakkında da hizmet verilecek. Marmaris Belediyesi'nden yapılan açıklamada, 25 Temmuz - 2 Ağustos arasında gerçekleşecek danışmanlık hizmeti için 412 73 74'ten randevu alınabileceği belirtildi. - MUĞLA