Marmaris Belediyesi Üniversite Adaylarına Ücretsiz Psikolojik Danışmanlık Hizmeti Sunuyor - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Marmaris Belediyesi Üniversite Adaylarına Ücretsiz Psikolojik Danışmanlık Hizmeti Sunuyor

Marmaris Belediyesi Üniversite Adaylarına Ücretsiz Psikolojik Danışmanlık Hizmeti Sunuyor

Marmaris Belediyesi, üniversiteye giriş sınavında tercih dönemine giren üniversite adayları için ücretsiz psikolojik danışmanlık hizmeti başlattı. Danışmanlık hizmeti, öğrencilerin bu dönemi en az stresle geçirmelerine yardımcı olmayı amaçlamaktadır.

25.07.2024 15:14  Güncelleme: 15:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Marmaris Belediyesi üniversiteye giriş sınavında tercih dönemine giren üniversite adayları için ücretsiz psikolojik danışmanlık verecek.

Marmaris Belediyesi üniversite adayları ve aileleri için hem terapi desteği hem de öğrencinin bu dönemi en az stresle anlatmasını sağlamak için psikolojik danışmanlık hizmeti başlattı. Sınav sonucu açıklanana kadar anlaşılmayan ancak öğrencinin belirsizlik ve kafa karışıklığı ile oldukça kaygılı hissetmesine neden olan bu dönemin en az stresle geçirilmesine yönelik verilecek olan danışmanlık hizmeti Kadın Danışma Merkezi'nde randevulu sistemle alınabilecek. Öte yandan danışanlar bir takım ölçek ve testler ile kişinin yeteneğini belirleme ve ailenin bu dönemde çocuğuna nasıl davranması gerektiği hakkında da hizmet verilecek. Marmaris Belediyesi'nden yapılan açıklamada, 25 Temmuz - 2 Ağustos arasında gerçekleşecek danışmanlık hizmeti için 412 73 74'ten randevu alınabileceği belirtildi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Marmaris Belediyesi, Belediye, Eğitim, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Marmaris Belediyesi Üniversite Adaylarına Ücretsiz Psikolojik Danışmanlık Hizmeti Sunuyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


15:01 Özel’den Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ilginç borç teklifi: Camileri, elektrik trafolarını ve ortak alanları al düş yakamızdan Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ilginç borç teklifi: Camileri, elektrik trafolarını ve ortak alanları al düş yakamızdan
14:21 Bakan Yerlikaya’dan Emniyet Müdürü’nün sakız çiğnediği görüntülere tepki: Gereğini yaparım Bakan Yerlikaya'dan Emniyet Müdürü'nün sakız çiğnediği görüntülere tepki: Gereğini yaparım
12:50 Düğün salonunda PKK elebaşı lehine sloganlar atan 7 şüpheliden 3’ü gözaltına alındı Düğün salonunda PKK elebaşı lehine sloganlar atan 7 şüpheliden 3'ü gözaltına alındı
12:48 Türk futbol tarihine geçti Fenerbahçe, Youssef En-Nesyri için ödenen bonservis bedelini açıkladı Türk futbol tarihine geçti! Fenerbahçe, Youssef En-Nesyri için ödenen bonservis bedelini açıkladı
11:07 Aman Erdoğan görmesin Elon Musk, Netanyahu’yu dinlerken bir an olsun yerine oturmadı Aman Erdoğan görmesin! Elon Musk, Netanyahu'yu dinlerken bir an olsun yerine oturmadı
15:28 İzmir’de 2 kişinin hayatını kaybettiği elektrik kaçağına dair soruşturmada İZSU Genel Müdürü dahil 10 kişi gözaltına alındı İzmir'de 2 kişinin hayatını kaybettiği elektrik kaçağına dair soruşturmada İZSU Genel Müdürü dahil 10 kişi gözaltına alındı
15:01 4 kişiyi bıçaklayarak öldüren madde bağımlısı şahıs cezaevinden 5 gün önce çıkmış 4 kişiyi bıçaklayarak öldüren madde bağımlısı şahıs cezaevinden 5 gün önce çıkmış
14:17 Kadir Ezildi’nin kayınbiraderi ilahi sanatçısı Fırat Türkmen çıktı Kadir Ezildi'nin kayınbiraderi ilahi sanatçısı Fırat Türkmen çıktı
13:53 ABD’de bu yıl dört kişi, fareler tarafından yayılan ve tedavisi olmayan hantavirüs enfeksiyonu nedeniyle hayatını kaybetti ABD'de bu yıl dört kişi, fareler tarafından yayılan ve tedavisi olmayan hantavirüs enfeksiyonu nedeniyle hayatını kaybetti
13:37 Taksiciler Odası Başkanı’ndan İBB’ye zam tepkisi: Bu maliyetlerle kontak kapatırız Taksiciler Odası Başkanı'ndan İBB'ye zam tepkisi: Bu maliyetlerle kontak kapatırız
12:33 Jennifer Lopez muhteşem bir partiyle 55. yaşını kutladı Gözler eşi Ben Affleck’i aradı Jennifer Lopez muhteşem bir partiyle 55. yaşını kutladı! Gözler eşi Ben Affleck'i aradı
11:37 Bollywood’un en ünlü oyuncusu Sara Ali Khan, uçakta üzerine meyve suyu döken hostesi itekledi Bollywood'un en ünlü oyuncusu Sara Ali Khan, uçakta üzerine meyve suyu döken hostesi itekledi
11:36 Erdoğan “Tahsil edin“ talimatı vermişti Bakan Işıkhan belediyelerin ödeyeceği SGK borcu tutarını açıkladı Erdoğan "Tahsil edin" talimatı vermişti! Bakan Işıkhan belediyelerin ödeyeceği SGK borcu tutarını açıkladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.07.2024 15:45:21. #1.12#
SON DAKİKA: Marmaris Belediyesi Üniversite Adaylarına Ücretsiz Psikolojik Danışmanlık Hizmeti Sunuyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement