Marmaris Belediyesinin 2027 bütçesi 3 milyar 768 milyon lira olarak kabul edildi - Son Dakika
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Marmaris Belediyesinin 2027 bütçesi 3 milyar 768 milyon lira olarak kabul edildi

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Marmaris Belediyesinin 2027 bütçesi 3 milyar 768 milyon lira olarak kabul edildi
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Marmaris Belediyesinin 2027 yılı bütçesi, Ekim ayı meclis toplantısının ikinci birleşiminde oy çokluğuyla kabul edildi. 3 milyar 768 milyon lira olarak açıklanan bütçe, müdürlük bütçeleriyle birlikte onaylandı.

Marmaris Belediyesi'nin 2027 yılı bütçesi, Ekim ayı meclis toplantısının ikinci birleşiminde oy çokluğuyla kabul edildi.

Marmaris Belediyesi Ekim ayı meclis toplantısının ikinci birleşimi, Belediye Başkanı Acar Ünlü başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda, belediyenin 2027 yılı bütçesi görüşülerek karara bağlandı.

Bütçe sunumunu Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Sibel Şenaydın yaptı. Şenaydın tarafından 3 milyar 768 milyon lira olarak açıklanan 2027 yılı bütçesi, mecliste yapılan görüşmelerin ardından oy çokluğuyla kabul edildi. Toplantıda müdürlüklerin bütçeleri de ayrı ayrı oylanarak onaylandı.

Bütçeye ilişkin değerlendirmede bulunan Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, kaynakların etkili ve verimli kullanılmasına önem verdiklerini belirterek, "Kaynaklarımızı etkili ve verimli kullanıyoruz. Standartlarımızı artırarak Marmaris'e daha iyi hizmet sunmaya devam edeceğiz" dedi.

Kaynak: İHA
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