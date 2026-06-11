Marmaris'e 500 Milyon Dolarlık Süper Yat - Son Dakika
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Marmaris'e 500 Milyon Dolarlık Süper Yat

11.06.2026 17:00
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Marmaris, 149 metre uzunluğundaki 'A+' süper yatına ev sahipliği yaptı; ikmal Marmaris ekonomisine katkı sağlayacak.

(MUĞLA) - Muğla'nın turizm merkezlerinden Marmaris, dünyanın en büyük süper yatlarından birine daha ev sahipliği yaptı. Yaklaşık 500 milyon dolar değerindeki, 149 metre uzunluğundaki Cayman Adaları bayraklı "A+" isimli dev yat, yakıt ve erzak ikmali yapmak üzere Marmaris Limanı'na demir attı.

Yunanistan'ın Nafplio Limanı'ndan hareket ederek, Marmaris'e gelen lüks deniz aracı, ilçedeki büyük rıhtıma yanaştı. Dünyanın en büyük yatları arasında yer alan süper yat için İzmir Aliağa Rafinerisi'nden tankerlerle getirilen 540 bin litrelik akaryakıtın ikmaline başlandı.

Yatın, yakıt, erzak ve diğer ihtiyaçlarının karşılanmasının Marmaris ekonomisine yaklaşık 30 milyon liralık katkı sağlamasının beklendiği öğrenildi.

80 KİŞİLİK MÜRETTEBAT GÖREV YAPIYOR

Yaklaşık 500 milyon dolar değerinde olduğu belirtilen süper yat, sahip olduğu teknik özellikler ve sunduğu lüks imkanlarla da dikkati çekiyor. Gemide 80 kişilik mürettebat görev yaparken, yat içerisinde 6'sı ultra lüks süit olmak üzere toplam 26 kabin yer alıyor. Dev deniz aracı aynı anda 52 misafiri ağırlayabiliyor.

Yatın, ikmal işlemlerinin ardından yeniden Akdeniz'e açılacağı öğrenildi.

Kaynak: ANKA

Denizcilik, Marmaris, Ekonomi, Turizm, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Marmaris'e 500 Milyon Dolarlık Süper Yat - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Ahmet Türköz Ahmet Türköz:
    şu zamanlar böyle yatlar Marmaris'e gelse haber olmazdı eski günler ne iyiydi ya 0 0 Yanıtla
  • Ahmet O_o Ahmet O_o:
    eyyy 500 milyon dolar yat he bu işler böyle gidiyo işte ekonomiye 30 milyon lira katkı falan güzel ama adamın biri 500 milyon dolara yat alıyo diğeri asgari ücretten muştariplaşıyo ya hani bu kadar fark da ne senin haber paylaşmandan bağımsız tabi ama böyle dünya işleri 0 0 Yanıtla
  • Eda Kızılban Eda Kızılban:
    valla fotoğrafa bakmadan bi şey diyemem ama bu kadar büyük bir yat gerçekten Marmaris'e gelmiş mi merak ettim böyle haberleri her zaman şüpheyle karşılarım açıkçası 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Marmaris'e 500 Milyon Dolarlık Süper Yat - Son Dakika
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