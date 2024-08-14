Marmaris Hisarönü Mahallesi\'nde Yeni Park Hizmete Açılıyor

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Muğla'nın Marmaris ilçesi Hisarönü Mahallesi Değirmenyanı mevkii ilk parkına kavuşmak için gün sayıyor. Marmaris Belediyesi ekipleri parkı en kısa sürede bitirmek için yoğun bir biçimde çalışıyor.

Marmaris Belediyesi tarafından Hisarönü Mahallesi Değirmenyanı mevkiinde yapılan parkta son aşamaya gelindi. Değirmenyanı'nın ilk parkı olacak olan alandaki çalışmaların bir an önce tamamlanması için ekiplerin hummalı çalışması devam ediyor. Değirmenyanı pazar yeri arkasında 1500 metrekare büyüklüğündeki alanda yapılan parkta oyun grupları, basketbol sahası, spor aletleri bulunuyor. Oyun gruplarının yerleştirildiği alanda elektrik ve diğer teknik işleri tamamlandıktan sonra peyzaj çalışmaları gerçekleştirilecek. Park çok kısa sürede hizmete açılacak.

Marmaris'in her mahallesini çocuklar ve büyükler için parklar ve dinlenme alanlarıyla donatacaklarını söyleyen Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, "Değirmenyanı nihayet parka kavuşuyor. Yapımında son aşamaya gelinen park çok kısa süre sonra mahalle sakinlerimizin hizmetinde olacak. Onları ağırlamak için sabırsızlanıyoruz" dedi. - MUĞLA