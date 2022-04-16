Marmaris'in en büyük diskosu Areena Club "Yaza merhaba" açılışı yaptı - Son Dakika
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Marmaris'in en büyük diskosu Areena Club "Yaza merhaba" açılışı yaptı

16.04.2022 10:55

Marmaris'in en büyük diskosu Areena Club "Yaza merhaba" açılışı yaptı Muğla'nın Marmaris ilçesinde barlar sokağındaki 5 bin kapasiteli en büyük açık hava diskosu "Areena Club" "Yaza merhaba" adı altında görkemli bir açılış gerçekleştirdi.

Marmaris'in en büyük diskosu Areena Club "Yaza merhaba" açılışı yaptı

MUĞLA - Muğla'nın Marmaris ilçesinde barlar sokağındaki 5 bin kapasiteli en büyük açık hava diskosu "Areena Club" "Yaza merhaba" adı altında görkemli bir açılış gerçekleştirdi.

Türkiye ve dünyanın en çok tanınan diskolarından biri olan "Areena Club" yaza merhaba partisiyle kapılarını açtı. Marmaris ve Muğla'nın çeşitli ilçelerinden tanınmış işadamları, siyasetçi, işletmeciler yanı sıra çok sayıda yerli ve yabancı turistin katıldığı açılış partisi coşkulu geçti. Havanın kararmasıyla yoğun bir kalabalığın geldiği parti de mekan ağzına kadar doldu. Diskonun dolmasıyla kapılar kapatılarak muhteşem eğlence başladı. Müzik yayınların son bulduğu saat 00.00'a kadar dans ve animatör grupları pistte şovlarını sergiledi. DJ'ler gündemdeki hareketli müziklerini çalmaya başlamasıyla sahne dans edenler ile doldu.

Areena Club sahibi Kamil Issı "Koronavirüs pandemisinden en çok etkilenen sektör biz olduk ama yine de hazırlıklarımızı tamamlayıp yeni sezonumuz için kapılarımızı misafirlerimiz için açtık. Devlet büyüklerimizden, ülkemizi ve ilçemizi yönetenlerden covid tedbirleri uygulamasından kalan müzik saatleri konusunda müjdeli haberler bekliyoruz" diyerek yeni sezonda Areena Club'ta 40 'tan fazla ünlü ve popüler isimler ile konser programı olacağını ve Paradise Island'da festivaller planladıklarının müjdesini verdi.

"Yere iğne atsan düşmez" dedirten görüntüler oluşan diskoda saatler 00.00'a geldiğinde müzikler sustu. Yoğun bir kalabalık mekandan ayrıldı.

Marmaris'in en büyük diskosu Areena Club Yaza merhaba açılışı yaptı
Marmaris'in en büyük diskosu Areena Club Yaza merhaba açılışı yaptı
Marmaris'in en büyük diskosu Areena Club Yaza merhaba açılışı yaptı

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Marmaris, Türkiye, Müzik, Muğla, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Marmaris'in en büyük diskosu Areena Club 'Yaza merhaba' açılışı yaptı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Marmaris'in en büyük diskosu Areena Club "Yaza merhaba" açılışı yaptı - Son Dakika
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