Marmaris’in öğrencilerinden gazileri duygulandıran mektuplar - Son Dakika
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Marmaris’in öğrencilerinden gazileri duygulandıran mektuplar

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Marmaris’in öğrencilerinden gazileri duygulandıran mektuplar
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Muğla’nın Marmaris ilçesi Marmaris Halıcı Ahmet Ukay Anadolu Lisesi dokuzuncu sınıf öğrencilerinin gazilere yazdığı mektuplar, duygu dolu anlar yaşattı.

Muğla'nın Marmaris ilçesi Marmaris Halıcı Ahmet Ukay Anadolu Lisesi dokuzuncu sınıf öğrencilerinin gazilere yazdığı mektuplar, duygu dolu anlar yaşattı. Mektupları okurken gözleri dolan Muharip Gaziler Derneği Marmaris Şube Temsilcisi Gazi Azmi Özkan, "Onlar bizim geleceğimiz" derken, Kıbrıs gazisi Orhan Menderes, gençlerin gösterdiği vefanın kendisini gururlandırdığını söyledi.

Marmaris Halıcı Ahmet Ukay Anadolu Lisesi dokuzuncu sınıf öğrencileri, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla Marmaris'te yaşayan gazilere mektup yazdı. Altı öğrencinin saygı, sevgi ve minnet duygularını kaleme aldığı mektuplar, sabah saatlerinde iki öğrenci tarafından Muharip Gaziler Derneği Marmaris Şube Temsilcisi Gazi Azmi Özkan'a bugün teslim edildi.

Özkan ve Kıbrıs gazisi, emekli Deniz Astsubayı Orhan Menderes, Marmaris Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı personelinin de eşlik ettiği buluşmada mektupları birlikte açarak okudu. Öğrencilerin satırları karşısında duygulanan gaziler, gençlerin kendilerini hatırlamasının büyük anlam taşıdığını dile getirdi.

"Emanetimiz var dediler, sabırsızlanıp geldim"

Öğrencilerin sabah saatlerinde kendisini aradığını anlatan Özkan, "Öğrenciler telefon ettiler. 'Sizi ziyaret edeceğiz, emanetimiz var, onu vereceğiz' dediler. Ben de apar topar geldim, burayı açtım. Ellerinde altı tane mektup vardı. Öğrencilerin bizlere yazdığı mektuplar olduğunu öğrendim. Arkadaşlarıma haber verdim, 'Gelin, hep beraber açalım' dedim. Sağ olsun Orhan ağabey geldi " sözleriyle mektupları iki öğrenciden teslim aldığını iletti.

Mektupların içeriğini önceden bilmediğini söyleyen Özkan, öğrencilerin bu düşüncesinin bile kendisini heyecanlandırdığını belirtti. Ziyaret sırasında öğrencilerin kendilerine sarıldığını ve birlikte fotoğraf çektirdiklerini de anlattı.

Mektuplarda gazilerin fedakarlıklarına duyulan minnet ve gelecek nesillerin taşıdığı sorumluluk öne çıktı. Öğrenciler, bugün bu topraklarda güvenle geleceğe bakabilmelerini gazilere ve şehitlere borçlu olduklarını ifade ettiler.

"Gözlerim yaşardı, böyle bir şey tahmin etmiyordum"

Mektupları okurken gözleri dolan Özkan, öğrencilerin gösterdiği duyarlılığın kendisini derinden etkilediğini söyledi.

Azmi Özkan "Gözlerim yaşardı hakikaten böyle bir şey tahmin etmiyordum. Sağ olsun kardeşlerimiz, bize bunları yazdıklarına göre kıymetini biliyorlar demektir. Onlara her zaman güveneceğiz. Onlar bizim geleceğimiz. Bizlere verdikleri bu değerden dolayı hepsine teşekkür ediyorum" diyerek öğrencilerin eğitim ve yaşam yolculuklarında başarılı olmalarını diledi.

Duygularını anlatırken zaman zaman konuşmakta güçlük çeken Özkan, sözlerini şöyle sürdürdü: "Allah hepsinden razı olsun. Hepsinin de önü açık olsun. İnşallah bu fikirleriyle çok iyi yerlere gelirler. Çok duygulandım. Daha okumadığım mektuplar var. Böyle bir düşünce bile insanı duygulandırıyor. Ben şu anda bile konuşacak durumda değilim"

"Türkiye bu gençlerin sayesinde ileri gidecektir"

Öğrencilerin mektuplarından birini okuyan Kıbrıs gazisi Orhan Menderes de gençlerin vefasının kendisini gururlandırdığını ifade etti. Emekli Deniz Astsubayı Gazi Orhan Menderes, "Böyle güzel bir mektubu okuduğum zaman vatana yaptığımız görevin değerini anladım. Çok önemli bir konuya değinmişler. Türkiye bu gençlerin sayesinde devamlı ileri gidecektir bayrağımız gökten inmeyecektir" dedi.

Gençlerin gazilere verdiği değerin geleceğe yönelik umutlarını güçlendirdiğini belirten gaziler, yaşadıklarını ve hatıralarını sonraki kuşaklara aktarabilmenin kendileri için önem taşıdığını dile getirerek en kısa sürede gençlerle bir araya gelmek için program yapacaklarını belirttiler.

"Öğrencilerimizi ziyaret edeceğiz"

Mektupların ardından ilk yapmak istediği şeyin öğrencilerle yeniden bir araya gelmek olduğunu söyleyen Özkan, kendilerine teşekkür etmek için okullarını ziyaret etmeyi planladıklarını belirtti.

Özkan, "Hemen bu kardeşlerimize gideceğiz, ziyaret edeceğiz. Birer küçük hediye alıp kendilerine teşekkür edeceğiz" diye konuştu.

Öğrencilerin mektuplarını özenle saklayacağını da vurgulayan Özkan, bu anlamlı hatırayı derneğe gelen herkesin görebileceği bir yerde sergilemek istediğini söyledi. Özkan, "Ben bunları çerçeveletip buranın en güzel yerine asacağım" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA
Anadolu LisesiMarmarisMuğlaYerelSon Dakika

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