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Marmaris Kaymakamı Gazeteciler Günü'nü Basın Mensuplarıyla Kutladı - Son Dakika
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Marmaris Kaymakamı Gazeteciler Günü'nü Basın Mensuplarıyla Kutladı

Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü ve Mülki İdareciler Günü'nü ilçedeki basın mensuplarıyla bir araya gelerek kutladı. Uzunyalı'da bir otelde düzenlenen öğle yemeğinde gerçekleşen etkinlikte Kaymakam Kaya, ulusal ve yerel medya temsilcileriyle bir araya geldi. Kaymakam Kaya, birlik ve beraberlik içinde geçen etkinlikte basın mensuplarına teşekkür ederek, Marmaris'in güzelliklerini paylaşmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Marmaris Kaymakamı Gazeteciler Günü\'nü Basın Mensuplarıyla Kutladı
10.01.2024 - 16:42,
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Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü ilçedeki basın mensupları ile bir araya geldi. Hem 'Gazeteciler Günü'nün hem de 'Mülki İdareciler Günü'nün ortak kutlaması Uzunyalı'da bir otelde öğlen yemeğinde yapıldı.

Uzunyalı'da bir otelde düzenlenen etkinlikte Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya, ulusal ve yerel medya temsilcileri ile buluştu.

Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya, "Marmaris'imizin çok değerli basın mensupları, bugün 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nüz ve aynı zamanda İdareciler Günümüz. Bugün bir anı olarak beraberce vakit geçirdik. Öncelikle davetimize icabet ettiğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Dünya'nın incisi Marmaris'te birlik ve beraberlik içerisinde, böylesine güzel bir fotoğrafı paylaşmak bir arada olmak bizleri de ziyadesiyle mutlu etti en kötü günümüz böyle olsun. Katıldığınız için de tüm basın camiasına değerli gazetecilerimize, muhabir kardeşlerimize teşekkürlerimi iletiyorum" dedi.

10 Ocak Mülki İdareciler Günü'nde gazeteciler de Kaymakam Kaya'nın idareciler gününü kutladı. Kaymakam Kaya ve basın mensupları kutlama etkinliğinin ardından toplu halde fotoğraf çektirdi. - MUĞLA

Kaynak: İHA
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