Marmaris Plajındaki İlgisizlik Tepki Çekiyor - Son Dakika
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Yerel

Marmaris Plajındaki İlgisizlik Tepki Çekiyor

23.05.2025 21:40
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Marmaris'teki mavi bayraklı halk plajındaki bakımsız ortak tuvaletler, vatandaşların tepkisini çekiyor. Marmaris Belediyesi'nin ilgisizliği, hem yerli hem de yabancı turistleri ilçeden uzaklaştırmaya başladı.

Marmaris Belediyesi'nin ilgisizliği vatandaşları bezdirdi

Mavi bayraklı halk plajındaki tuvaletlerin bakımsızlığı tepki çekti

MUĞLA - Muğla'nın gözde turizm merkezlerinden olan Marmaris ilçesindeki mavi bayraklı halk plajında bulunan ortak tuvaletlerin bakımsızlığı vatandaşların tepkisini çekerken, Marmaris Belediyesi'nin ilgisizliği adeta ilçeden turistleri kaçırmaya başladı.

Bir süredir sosyal medya üzerinden de eleştirilere konu olan Marmaris Plajı'ndaki ortak tuvaletlerin bakımsızlığı gündem olmaya devam ediyor. Yapılan tepki ve eleştirilere rağmen düzenlenmeyen ortak tuvaletleri görüntüleyen yerli ve yabancı turistler de o anları cep telefonu kameraları ile görüntüleyip, Marmaris Belediyesi'ne çağrıda bulundu. Mavi bayraklı halk plajındaki tuvaletin, pis olmasının yanı sıra çevresinin de bakımsızlığı ve ortada bırakılan ışıklandırma kabloları da vatandaşların kameralarına yansırken, Marmaris Belediyesi'nin ilgisizliği ise adeta yerli ve yabancı turistleri ilçeden kaçırmaya başladı. Her gün çok sayıda vatandaşın ziyaret ettiği ve 'Mavi bayrak' unvanına sahip plajdaki ortak tuvaletlerin taleplere rağmen hala daha yapılmadığını vurgulayan Marmarisli vatandaşlar ise belediyeden bir an önce bakım ve onarımın yapılmasını istedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Marmaris Plajındaki İlgisizlik Tepki Çekiyor - Son Dakika

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