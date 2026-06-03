Marmaris: Romantik Evlilik Turizmi Merkezi - Son Dakika
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Marmaris: Romantik Evlilik Turizmi Merkezi

03.06.2026 14:40
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Marmaris, 60 yabancı çiftin düğün organizasyonu ile evlilik turizminde öncü destinasyon olmaya devam ediyor.

(MARMARİS) - Marmaris, evlilik turizminde dünyanın en romantik destinasyonlarından biri olma yolunda hızla ilerliyor. Turistik ilçede bu yıl, 60 yabancı ülke çiftinin evlilik organizasyonu yapıldı. Her şey dahil sistemde hazırlanan evlilik paketlerinin fiyatı 40 bin pounda kadar çıkabiliyor. Marmaris'e evlenmek için en fazla ilgiyi ise İngiliz çiftler gösteriyor.

Evlilik turizmi açısından son yıllarda popüler bir destinasyon haline gelen Marmaris, tarihi dokusu, doğal güzellikleri ve eşsiz koylarıyla yabancı çiftlerin gözdesi durumunda. Türkiye'nin evlilik turizmi pazarındaki yükselişi, sektörde faaliyet gösteren firmalar ve turizm uzmanları tarafından da memnuniyetle karşılanıyor.

Son dönemde İstanbul, Kapadokya ve Antalya gibi şehirler de düğünlerini unutulmaz kılmak isteyen çiftlerin tercih ettiği merkezler arasında yer alıyor. İstanbul'un tarihi dokusu ve boğaz manzarası, Kapadokya'nın eşsiz peri bacaları ve balon turları, Antalya'nın ise Akdeniz'in mavilikleriyle çevrili lüks otelleri çiftlerin ilgisini çekiyor.

Evlilik turizmi alanında hizmet veren turizm acenteleri, yabancı çiftlere kapsamlı paketler sunarak düğün organizasyonlarını kolaylaştırıyor. Bu paketler düğün organizasyonu, konaklama, ulaşım ve yerel gezileri kapsarken, çiftlerin yasal işlemlerinin hızlandırılması ve gerekli belgelerin temin edilmesi konusunda da destek sağlanıyor.

SEKTÖR TEMSİLCİLERİ MEMNUN

Marmaris de evlilik turizminde dünyanın en romantik destinasyonlarından biri olma yolunda hızla ilerliyor. Turistik ilçede bu yıl, 60 yabancı ülke çiftinin evlilik organizasyonu yapıldı. Marmaris'e evlenmek için en fazla ilgiyi ise İngiliz çiftler gösteriyor.

Marmaris'te evlilik organizasyonu şirketi sahibi Mehmet Yörük, evlilik turizminin Türkiye'nin turizm gelirlerine önemli katkı sağladığını belirterek, "Türkiye, kültürel zenginlikleri ve doğal güzellikleriyle evlilik turizmi için ideal bir destinasyon. Ülkemize gelen yabancı çiftler burada hayatlarının en özel gününü kutlarken aynı zamanda ülkemizin güzelliklerini de keşfetme fırsatı buluyor" dedi.

Yörük, son yıllarda evlilik turizmine olan ilginin arttığını ifade ederek, "Bu yıl evlilik organizasyonlarında yüzde 10 artış yaşandı. Çiftler burada hem rüya gibi bir düğün yapma hem de balayı tatillerini en güzel şekilde geçirme imkanı buluyor. Biz de onlara en iyi hizmeti sunmak için çalışıyoruz" diye konuştu.

EKONOMİYE KATKI SAĞLIYOR

Evlilik turizmi yalnızca turizm sektörüne değil, yerel ekonomiye de önemli katkılar sağlıyor. Konaklama, yeme-içme, ulaşım ve çeşitli hizmet sektörlerinde artan talepler işletmelerin yüzünü güldürüyor. Özellikle düğün organizasyonları, yerel çiçekçilerden fotoğrafçılara kadar birçok işletmenin gelirlerini artırıyor.

Her şey dahil sistemde hazırlanan evlilik paketlerinin fiyatları 3 bin ile 40 bin pound (yaklaşık 2 milyon 400 bin lira) arasında değişiyor. Çiftler, bekarlığa veda partileri, kadın ve erkek organizasyonları ile çeşitli aktivitelerle evlilik merasimlerini taçlandırıyor.

YABANCI ÇİFTLER NEDEN TÜRKİYE'Yİ TERCİH EDİYOR?

Türkiye'nin evlilik turizminde tercih edilmesinin başlıca nedenleri arasında kültürel zenginlik, farklı destinasyon seçenekleri ve uygun fiyatlar yer alıyor. Türk misafirperverliği ve profesyonel hizmet anlayışı da yabancı çiftlerin Türkiye'yi seçmesinde önemli rol oynuyor.

Kaynak: ANKA

Marmaris, Evlilik, Ekonomi, Turizm, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Marmaris: Romantik Evlilik Turizmi Merkezi - Son Dakika

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