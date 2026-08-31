Marmaris’te sessiz fener alayı

Marmaris'te 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları, Girne açıklarında meydana gelen deniz kazası nedeniyle sessiz gerçekleştirildi. Yüzlerce vatandaş, ellerinde Türk bayraklarıyla müzik ve slogan olmadan yürüdü.

Marmaris Belediyesi tarafından 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104'üncü yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen fener alayı, bu yıl buruk ve sessiz bir atmosferde gerçekleştirildi. Girne açıklarında meydana gelen deniz kazasında çok sayıda vatandaşın hayatını kaybetmesi nedeniyle Zafer Bayramı kapsamında düzenlenmesi planlanan konser iptal edilirken, fener alayının da sessiz yapılmasına karar verildi.

Program kapsamında ilk olarak Prof. Dr. Barış Doster'in konuşmacı olarak katıldığı "Büyük Zaferden Büyük Umuda" adlı söyleşi gerçekleştirildi. Türkmenistan Parkı'nda çok sayıda vatandaşın katılımıyla düzenlenen söyleşide Doster; Kurtuluş Savaşı, Büyük Taarruz ve Cumhuriyet'in kuruluş yıllarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Söyleşinin ardından yüzlerce Marmarisli, ellerinde Türk bayraklarıyla Ketenci Otel önünden Atatürk Meydanı'na doğru sessizce yürüdü. Fener alayına Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, Prof. Dr. Barış Doster, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Atatürk Meydanı'nda sona eren yürüyüşün ardından, deniz kazasında hayatını kaybeden vatandaşlar için bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Ardından hep birlikte İstiklal Marşı okundu.

Burada vatandaşlara hitap eden Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutlarken Girne'de yaşanan deniz kazası nedeniyle duyduğu üzüntüyü dile getirdi. Ünlü, "Bu elim kazada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Kayıp vatandaşlarımızın da bir an önce bulunmasını temenni ediyorum. Bu elim kaza dolayısıyla 30 Ağustos coşkumuzu içimizde yaşayarak, içimizde büyüterek buraya geldik. Sessizce, dayanışmayla saygımızı gösterdik. Büyük Zafer'i bir kez daha kutlar; Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını minnetle anıyorum" dedi. Yürüyüşün ardından Atatürk Meydanı'nda gerçekleştirilmesi planlanan Serkan Oktay konseri de yaşanan deniz kazası nedeniyle iptal edildi.