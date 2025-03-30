Marmaris\'te Bayram Coşkusu: Başkan Acar Ünlü Halkla Bir Araya Geldi

Ülke genelinde olduğu gibi bayram coşkusunun en üst seviyede yaşandığı Muğla'nın Marmaris ilçesinde, Belediye Başkanı Acar Ünlü, gün boyu halkla iç içe olarak bayramlarını kutladı.

Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, bayramın birinci gününde de yoğun bir programla vatandaşlarla bir arada oldu. Bayram namazını Mezarlık Yeşil Cami'de kılan Başkan Ünlü, burada vatandaşlarla bayramlaşarak edilen duaların kabul olması dileğini iletti. Başkan Acar Ünlü, Marmaris Kaymakamlığı tarafından düzenlenen resmi bayramlaşma törenine de katıldı. Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya'nın ev sahipliğinde düzenlenen bayramlaşma töreninin ardından CHP Marmaris İlçe Başkanlığı tarafından organize edilen bayramlaşmada partilileri ile bir araya gelen Başkan Ünlü, CHP Marmaris İlçe Başkanı Ömer Bozdemir'in vefat eden kuzeni Hüseyin Çetin'in de cenaze törenine katılarak başsağlığı dileklerini iletti.

Son olarak Yat Limanı, Çarşı ve Sevgi Yolu'nda esnaf ziyareti gerçekleştiren Başkan Ünlü, esnafın ve vatandaşların bayramını kutladı. Çocuklarla bol bol fotoğraf çektiren Ünlü, bir bayrama daha kavuşmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, "Hep birlikte bayram kutlamanın mutluluğunu yaşadık. Sağlıklı, huzurlu nice bayramlar dileğiyle tüm halkımızın bayramını bir kez daha en içten dileklerimle kutluyorum" ifadesini kullandı. - MUĞLA