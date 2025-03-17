Marmaris\'te Bilim ve Teknoloji Haftası Etkinlikleri Düzenlendi

Marmaris Belediyesi İçmeler Atatürk Bilim ve Eğitim Parkı, Bilim ve Teknoloji Haftası'nda öğrencileri ağırladı.

Her yıl 8- 14 Mart tarihlerinde kutlanan Bilim ve Teknoloji Haftası dolayısıyla Marmaris Belediyesi İçmeler Atatürk Bilim ve Eğitim Parkı'nda bir dizi etkinlik düzenlendi. Üç gün süren etkinliklerde çocuklarla birbirinden ilginç deneyler ve atölyeler yapıldı. Robotik kodlama, VR gözlükle inceleme, teleskopla güneş gözlemi, mikroskobik gözlem, artırılmış gerçeklik, mikroskop görüntüleyici ile deney gibi birçok etkinlik gerçekleştirildi.

Bilim Parkı Sorumlusu Belma Güner'in çocuklara deneyler ve uzay gözlemi yaptırdığı etkinlikte ayrıca bilim ve teknoloji sergisi de açıldı. Bilimi, uzayı ve teknolojiyi keşfetmenin heyecanını yaşayan öğrenciler, etkinlikten çok memnun kaldıklarını ifade etti. - MUĞLA