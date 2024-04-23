Marmaris'te Bisikletli Paraşütçü Şov Yaptı

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Marmaris'te bisikletli paraşütçü adeta şov yaptı

MUĞLA - Muğla'nın Marmaris ilçesinde bu yıl 59. kez düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nun Fethiye-Marmaris etabına Marmaris Su Üstü Sporları Kooperatifi'nin düzenlediği bisikletli paraşüt şov damga vurdu.

59. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nun Marmaris finiş etabında paraşüt ile gökyüzünde süzülen bisikletli dikkatleri üstüne topladı. Rengarenk bir deniz paraşütüyle bisiklet üstünde kırmızı beyaz Türk bayrağı ile şov yapan Marmaris Su Üstü Sporları Kooperatifi'ne bağlı sporcu izleyenleri adeta kendine hayran bıraktı. Şovu düzenleyen Marmaris Su Üstü Sporları Kooperatifi Yönetim Kurulu Üyesi Salih Tunç; "Marmaris'te bu aktiviteyi yıllardır bir sembol haline getirdik. Marmaris'teki cumhurbaşkanlığı yarışında bu şovu her yıl yapıyoruz. Kooperatif olarak bu vazifeyi yerine getirdiğimizden dolayı gururluyuz" dedi.