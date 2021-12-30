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Marmaris'te 'Çevre Dostu Atık İlaç Projesi' başlatıldı - Son Dakika

Marmaris'te 'Çevre Dostu Atık İlaç Projesi' başlatıldı

30.12.2021 15:17
Marmaris'te 'Çevre Dostu Atık İlaç Projesi' başlatıldı

Marmaris Belediyesi, çevreye ve topluma zarar veren tarihi geçmiş ilaçların ayrıştırılması ve doğru şekilde imha edilebilmesi için 'Çevre Dostu Atık İlaç Projesi' başlattı.

Marmaris Belediyesi, çevreye ve topluma zarar veren tarihi geçmiş ilaçların ayrıştırılması ve doğru şekilde imha edilebilmesi için 'Çevre Dostu Atık İlaç Projesi' başlattı.

Marmaris Belediyesi, sıfır atık yönetim planı kapsamında tarihi geçmiş ilaç ve ilaç atıklarının çöpe karışmadan imha edilmesini sağlamak amacıyla yeni bir projeye imza attı. Proje çerçevesinde Marmaris'te hizmet veren tüm eczanelere atık ilaç toplama kutusu dağıtılmaya başlandı. Atık ilaç toplama kutusu dağıtımına katılan Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay; tarihi geçen, kullanımı güvenli olmayan, çevreye ve topluma zarar verebilecek ilaçların ayrıştırılması ve doğru şekilde imha edilmesi için Eczacılar Odası Marmaris İlçe Temsilcileri işbirliğiyle eczanelere atık ilaç toplama kutusu dağıtacaklarını belirtti. İlk kutunun teslimi sırasında ilçe temsilcileri eczacılar Ela Emir Özdere, Alaattin Yeşilyurt ve Mert Dorukoğlu da hazır bulundu.

Sağlık ve çevre korunacak

Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, "Tarihi geçmiş veya kullanılmayan ilaçların sıfır atık yönetmeliği kapsamında sağlıklı bir şekilde toplanabilmesi ve imha edilebilmesi için, Eczacılar Odası Marmaris İlçe Temsilcilerimizle iş birliği yaparak atık kutuları dağıtıyoruz. Vatandaşlar, kullanım tarihi geçmiş ve kullanmadıkları ilaçları kendilerine en yakın eczanede bulunan atık ilaç toplama kutusuna bırakarak hem doğayı hem de halk sağlığını korumuş olacaklar. Geri dönüşüm ve çevremizi korumak adına çok önemli bir çalışma" dedi.

Eczacılar Odası Marmaris İlçe Temsilcisi Alaattin Yeşilyurt da atık ilaç imhasının çok önemli bir konu olduğunun altını çizerek, "Bu projeyle atık ilaçlar düzenli bir şekilde toplanabilecek. Biz de eczacılar olarak elimizden geleni yapacağız. Vatandaşlarımız evde kullanmadıkları ilaçları evsel atıklarla birlikte çöplere değil eczanelere götürüp bu atık kutularına atabilirler. Belediyemizin desteğiyle bu kutuları bertaraf edebileceğiz. Böylece ilaçlar doğaya karışıp hiçbir canlıya zarar vermeyecek" şeklinde konuştu. - MUĞLA

Marmaris'te 'Çevre Dostu Atık İlaç Projesi' başlatıldı
Marmaris'te 'Çevre Dostu Atık İlaç Projesi' başlatıldı
Marmaris'te 'Çevre Dostu Atık İlaç Projesi' başlatıldı
Marmaris'te 'Çevre Dostu Atık İlaç Projesi' başlatıldı

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Marmaris Belediyesi, Mehmet Oktay, Marmaris, İlaç, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Marmaris'te 'Çevre Dostu Atık İlaç Projesi' başlatıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Marmaris'te 'Çevre Dostu Atık İlaç Projesi' başlatıldı - Son Dakika
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