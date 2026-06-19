Marmaris Belediyesi'nden derelerde temizlik mesaisi - Son Dakika
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Marmaris Belediyesi'nden derelerde temizlik mesaisi

Marmaris Belediyesi\'nden derelerde temizlik mesaisi
19.06.2026 08:26  Güncelleme: 08:27
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Marmaris Belediyesi ekipleri, yaz aylarında artan nüfusla birlikte derelerde oluşan kötü koku ve görüntü kirliliğini önlemek için kapsamlı temizlik çalışması yapıyor. Yosun, balçık ve evsel atıklar temizlenirken, vatandaşlara çevre duyarlılığı çağrısı yapıldı.

Marmaris Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, derelerde temizlik çalışması gerçekleştirerek kötü kokuya ve görüntü kirliliğine neden olan atıkları temizliyor.

Marmaris Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, özellikle yaz aylarında artan nüfusun etkisiyle çevre temizliğini korumak amacıyla kent genelinde yoğun mesai harcıyor. Bu kapsamda merkez mahalleler ve kırsal bölgelerde bulunan dere yataklarında kapsamlı temizlik çalışması gerçekleştiriliyor. Çalışmalar sırasında kötü kokuya ve görüntü kirliliğine neden olan yosun ve balçık birikintilerinin yanı sıra dere yataklarına bırakılan evsel atıklar da temizleniyor. Ekipler, dere yataklarının daha sağlıklı ve temiz bir görünüme kavuşması için çalışmalarını titizlikle sürdürüyor.

Çevre sağlığının korunması ve olumsuzlukların önüne geçilmesi amacıyla dere temizliklerinin ilçe genelinde belirlenen program dahilinde rutin olarak devam edeceğini belirten yetkililer, yapılan çalışmaların kalıcı olabilmesi için vatandaşların da çevre konusunda duyarlı davranmasının büyük önem taşıdığını ifade etti. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Marmaris Belediyesi'nden derelerde temizlik mesaisi - Son Dakika

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