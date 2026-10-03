Marmaris'te derede bulunan İrlandalı turist yarım saatlik çalışmayla çıkarıldı - Son Dakika
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Marmaris'te derede bulunan İrlandalı turist yarım saatlik çalışmayla çıkarıldı

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Marmaris\'te derede bulunan İrlandalı turist yarım saatlik çalışmayla çıkarıldı
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Derede yaralı bulunan 35 yaşındaki İrlanda vatandaşı Amanda Butler, sağlık ve itfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saat süren çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarılarak hastaneye kaldırıldı. Butler'ın yaralanmasına ve dereye atladığı iddiasına ilişkin polis inceleme başlattı.

(MUĞLA) – Muğla'nın Marmaris ilçesinde derede yaralı bulunan 35 yaşındaki İrlanda vatandaşı Amanda Butler, sağlık ve itfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saat süren çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarıldı. Hastaneye kaldırılan Butler'ın yaralanmasına ilişkin polis inceleme başlattı.

Olay, Marmaris'in Armutalan Mahallesi Adnan Menderes Caddesi üzerindeki dere yatağında meydana geldi. Tatil için ilçeye gelen Amanda Butler, bir eğlence mekanından ayrıldıktan sonra derede yaralandı.

Çevredeki esnaf ve vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, dere yatağındaki Butler'a ilk müdahaleyi yaptı. İtfaiye ekipleri de yaralı turisti bulunduğu yerden çıkarmak için çalışma başlattı.

Yaklaşık yarım saat süren çalışmanın ardından dereden çıkarılan Butler, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Butler'ın dereye atladığı iddiasına ilişkin polis ekiplerince inceleme başlatıldı.

Kaynak: ANKA
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SON DAKİKA: Marmaris'te derede bulunan İrlandalı turist yarım saatlik çalışmayla çıkarıldı - Son Dakika
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