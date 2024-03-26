Marmaris\'te Dünya Yetimler Günü\'nde iftar programı düzenlendi

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Muğla'nın Marmaris ilçesinde kaymakamlığa bağlı hizmet veren Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından, vakfa kayıtlı vatandaşlar, öksüz, yetim çocuklar ve ihtiyaç sahipleri için Ramazan ayının 15. gününde ve 'Unutursan Yetim Kalır' projesi çerçevesinde Dünya Yetimler Günü'nde iftar programı düzenlendi.

Siteler Mahallesi'ndeki bir otelin balo salonunda gerçekleşen iftar programı diyanet işleri Marmaris temsilcisinin yemek duası ile başladı. Akabinde Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya günün anlam ve önemini anlatan konuşma gerçekleştirdi. Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya, konuşmasında "Ramazan ayımızın 15. günü ve Ramazan ayı rahmetiyle, bereketi devam ediyor Bugün de güzel yağmurlu bir günde güzel bir akşam da bu sevinci beraber paylaşıyoruz. Bugün burada, Ramazan ayının bereketini ve paylaşımın önemini yaşamak üzere bir araya geldik. Hepinizi en içten dileklerimle selamlıyorum. Ramazan ayı, manevi bir iklimin kapılarını aralayan, sabır, hoşgörü ve paylaşma gibi değerleri ön plana çıkaran bir aydır. İftar sofraları, bu değerleri bir araya getiren, toplumun kaynaşmasını sağlayan en özel zamanlardan biridir. Birlikte geçirdiğimiz bu güzel akşamda, birbirimize destek olma ve yardımlaşma kültürünü can tutmak için bir fırsat buluyoruz. Bu vesileyle, bu güzel iftar yemeğine onurlandırdığınız için hepinize teşekkür etmek istiyorum. Birlikte geçirdiğimiz bu zamanı en verimli şekilde değerlendirerek, birbirimizle daha da güçlenmiş ve dayanışma içinde bir toplum olma yolunda adımlar atmış olacağımızı umuyorum. Ramazan ayının bereketini ve coşkusunu hep birlikte yaşamak dileğiyle, hepinize sağlık, mutluluk ve huzur dolu bir iftar sofrası diliyorum" ifadelerine yer verdi.

Programa, Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya'nın yanı sıra Garnizon Komutanı Tuğamiral Neslim Eski, HARP Filosu Komutanı Tümamiral Hüseyin Tığlı, Güney Görev Grup Komutanı Tuğamiral Yusuf Akyüz, Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, Cumhuriyet Başsavcısı Fatmagül Yörük, Jandarma Komutanı Yarbay Murat Çam, Marmaris İlçe Emniyet Müdürü Emre Alay, Marmaris Belediye Başkan Yardımcısı Suzan Zift, Marmaris Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Müdürü Evrim Çağlayan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Serap Aksel, İlçe Sağlık Müdürü İmran İnce, Mütevelli Heyet Başkanı Hayat Yaraş, Sosyal Yardımlaşma Vakfı'na kayıtlı vatandaşlar ve Mütevelli Heyeti üyesi ilçe kurum müdürleri katıldı. - MUĞLA