Marmaris\'te Engelsiz Plajda Cankurtaranlar Göreve Başladı

Muğla'nın Marmaris, ilçe merkezinde bulunan ve mavi bayrak ile "engelsiz plaj" unvanına sahip halk plajında cankurtaranlar göreve başlarken, engelli rampaları da kuruluyor.

Marmaris belediyesi sorumluluğunda bulunan mavi bayraklı ve engelli plajında Nisan ayından bu yana denize girilmeye başlanmıştı. Yaz sezonunun başlaması, yerli yabancı turistlerin ilçe merkezindeki konumu, ücretsiz ve halka açık olması sebebi ile en çok tercih edilen plajlardan olan halk plajına bugün itibari ile iki cankurtaran göreve başladı.

Hava sıcaklıklarının 37 derece civarında devam ettiği Marmaris'te cankurtaranlar gündüz 09.00 ile 18.00 saatleri arasında görev yapacaklar. Cankurtaran kulesinden ve sahilden gözetleyecekleri yaklaşık 500 metrelik halk plajında tehlikeli derinliğe ulaşan vatandaşları uyarıp, boğulma vakalarının önlemini almak için çalışacaklar. - MUĞLA