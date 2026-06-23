Marmaris Belediye Başkanı Ünlü'nün Denetimi Sırasında Gerginlik Çıktı - Son Dakika
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Marmaris Belediye Başkanı Ünlü'nün Denetimi Sırasında Gerginlik Çıktı

23.06.2026 18:09  Güncelleme: 19:10
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Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, 57. Sokak'taki incelemesi sırasında esnafla gerginlik yaşadı. Ünlü, imar ve ruhsat kurallarının tavizsiz uygulanacağını belirtti. Denetimlerde 3 iş yerinin ruhsatsız olduğu tespit edildi.

Haber: Vural EFECİK

(MUĞLA) - Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü'nün Kapalı Çarşı olarak bilinen 57. Sokak'ta gerçekleştirdiği inceleme ziyareti sırasında gerginlik yaşandı. Gerginliğin ardından açıklama yapan Ünlü, ilçe genelinde imar, ruhsat ve işyeri kullanımına ilişkin kuralların tavizsiz şekilde uygulanacağını söyledi.

Marmaris Belediyesi'nin kent estetiği ve kamusal alan düzenlemeleri kapsamında yürüttüğü çalışmaların ardından bölgeye gelen Belediye Başkanı Acar Ünlü, çarşıda yapılan düzenlemeleri yerinde değerlendirdi. İnceleme sırasında bir grup işletme sahibi tarafından sözlü tepkiler yükselirken, Başkan Ünlü sakinliğini koruyarak bölgeden ayrıldı.

Protestolar sırasında tansiyon yükselirken, Başkan Ünlü ve esnaf arasında sözlü tartışma yaşandı. İş yerlerinin önüne mal çıkaramayan bazı işletmeciler, kötü geçen turizm sezonunu gerekçe göstererek Başkan Ünlü'ye tepki gösterdi.

Gerginliğe ilişkin açıklama yapan Başkan Ünlü, Marmaris'te kurallara aykırı uygulamalara göz yumulmayacağını belirterek, "Herkes kurallara uymayı öğrenecek" dedi. Ünlü; imar, ruhsat ve işyeri kullanımına ilişkin kuralların tavizsiz uygulanacağını söyledi.

"Biz orada birilerinin keyfine göre değil, Marmaris'in geleceği için çalışıyoruz" diyen Ünlü, yıllardır süren bazı alışkanlıkların artık değişmek zorunda olduğunu belirterek, "Kimse kendisini kamu alanlarının sahibi gibi göremez. Bir işletmenin yıllardır aynı yerde faaliyet göstermesi ona ayrıcalık sağlamaz. Halk bize bu kenti düzenlemek için yetki verdi. Biz de o yetkinin gereğini yapıyoruz. Marmaris'in tamamının yararına olan uygulamalardan geri adım atmayacağız" ifadelerini kullandı."

ÜÇ İŞ YERİNİN RUHSATSIZ FAALİYET GÖSTERDİĞİ TESPİT EDİLDİ

Gerginliğin ardından Marmaris Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri 57. Sokak'ta kapsamlı denetim gerçekleştirdi. Ekipler iş yerlerinin ruhsat durumları, imar mevzuatına uygunlukları, kaldırım işgalleri, çevre düzeni ve kamuya açık alanların kullanımıyla ilgili kontroller yaptı.

Kontrollerde 3 iş yerinin ruhsatsız faaliyet gösterdiği, 3 iş yerinin ise ruhsatında belirtilen faaliyet konusu dışında çalıştığı tespit edildi.

Belediye yetkilileri, söz konusu işletmelerle ilgili yasal sürecin başlatıldığını belirtirken, denetimlerin yalnızca 57. Sokak ile sınırlı kalmayacağını, ilçe genelinde etkin şekilde sürdürüleceğini açıkladı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Marmaris Belediye Başkanı Ünlü'nün Denetimi Sırasında Gerginlik Çıktı - Son Dakika

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