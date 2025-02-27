Marmaris'te Fırın Denetimleri Yoğunlaştırıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Marmaris'te Fırın Denetimleri Yoğunlaştırıldı

Marmaris\'te Fırın Denetimleri Yoğunlaştırıldı

Marmaris Belediyesi zabıta ekipleri, Ramazan ayı öncesinde fırın ve unlu mamul üretim yerlerinde denetim yaparak hijyen ve gramaj kontrolü gerçekleştirdi. Kurallara uymayan 2 fırına idari yaptırım uygulandı.

27.02.2025 15:40  Güncelleme: 15:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Marmaris Belediyesi zabıta ekipleri Ramazan ayı öncesinde fırınlarda denetim yaptı.

Vatandaşların sağlıklı ve hijyenik gıdaya ulaşması için denetimlerini aralıksız olarak sürdüren Marmaris Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Ramazan ayı öncesinde denetimleri yoğunlaştırdı.

Ekipler bu çerçevede fırın, pastane ve unlu mamul üreten yerleri denetledi. Fırınlarda yapılan denetimde gramaj, bağlı bulunduğu odadan alınmış onaylı fiyat tarifesi, genel hijyen şartları, baca temizlik kartı, ruhsat ve vergi levhası kontrolleri yapıldı. Yapılan denetimlerde belirtilen kurallara uymadığı tespit edilen 2 fırına idari yaptırım karar tutanağı düzenlendi. Denetimlerin Ramazan ayı boyunca merkez ve kırsal mahallelerdeki ekmek fırınları başta olmak üzere ve unlu mamul üretimi yapan işletmelere yönelik denetimlerin sıklıkla devam edeceği belirtildi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Marmaris Belediyesi, Yerel Haberler, Marmaris, Sağlık, Zabıta, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Marmaris'te Fırın Denetimleri Yoğunlaştırıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

15:57 Öcalan’ın çağrısı videolu mu olacak DEM Parti’den en net açıklama Öcalan'ın çağrısı videolu mu olacak? DEM Parti'den en net açıklama
15:31 İmamoğlu’na siyasi yasak ve hapis istenen iddianame kabul edildi, ilk duruşma 12 Haziran’da İmamoğlu'na siyasi yasak ve hapis istenen iddianame kabul edildi, ilk duruşma 12 Haziran'da
15:07 Kamu işçilerinin zam talepleri belli oldu Kamu işçilerinin zam talepleri belli oldu
14:50 DEM heyetinin yapacağı açıklama öncesi 3 ilde hazırlıklar başladı DEM heyetinin yapacağı açıklama öncesi 3 ilde hazırlıklar başladı
23:11 Konya’da otomobil yandı: 1 kişi hayatını kaybetti Konya'da otomobil yandı: 1 kişi hayatını kaybetti
22:25 Bursa’nın tarihi Kestel Kalesi’nde yangın paniği Bursa'nın tarihi Kestel Kalesi'nde yangın paniği
22:19 Minibüs şoförü, kadın sürücüye dehşeti yaşattı Minibüs şoförü, kadın sürücüye dehşeti yaşattı
22:07 Gossip Girl dizisiyle tanınmıştı Oyuncu Michelle Trachtenberg evinde ölü bulundu Gossip Girl dizisiyle tanınmıştı! Oyuncu Michelle Trachtenberg evinde ölü bulundu
21:59 Trump: Ukrayna, NATO’yu unutabilir Trump: Ukrayna, NATO'yu unutabilir
21:56 Sanayi sitesine motosikletle girip rastgele ateş açtılar: 3 yaralı Sanayi sitesine motosikletle girip rastgele ateş açtılar: 3 yaralı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.02.2025 16:20:24. #1.13#
SON DAKİKA: Marmaris'te Fırın Denetimleri Yoğunlaştırıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.