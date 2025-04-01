Marmaris'te Fırtına: Tekne Battı, Çatılar Çöktü - Son Dakika
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Marmaris'te Fırtına: Tekne Battı, Çatılar Çöktü

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Marmaris'te şiddetli yağış ve fırtına nedeniyle tekneler kıyıya sürüklendi, çatılar zarar gördü.

01.04.2025 15:18
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Marmaris'te fırtına: Tekneler kıyıya vurdu, çatılar çöktü

MUĞLA - Muğla'nın Marmaris ilçesinde etkili olan şiddetli yağış ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Tekneler kıyıya sürüklenirken, ev ve iş yerlerinin çatıları zarar gördü.

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü'nün Bodrum ile Kaş arasındaki kıyı şeridi için yaptığı şiddetli fırtına uyarısının ardından Marmaris'te de olumsuzluklar yaşandı. İlçe merkezindeki balıkçı barınağında küçük tekneler su alarak batarken, İçmeler Mahallesi'nde tekneler kıyıya sürüklendi ve bazıları su alarak battı. Turunç Mahallesi'nde ise şiddetli rüzgar nedeniyle bazı iş yerlerinin çatıları çöktü.

Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya, ilçede yaşanan fırtına ve yağışla ilgili bu tür durumlara karşı kurulan kriz merkezinin, meteorolojinin uyarıları doğrultusunda bayramın ilk gününden itibaren hem ilçe merkezinde hem de kırsal mahallelerde teyakkuz halinde olduklarını belirtti. Kaya ayrıca, İçmeler Limanı'nda bazı tekneler su alarak battı, bazıları ise kıyıya sürüklenmesine dair İlgili birimlerin müdahale için çalışmalarını sürdürdüğünü ve şu ana kadar herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığını belirtti.

Ekipler sahada çalışmalarını sürdürürken, yetkililer de fırtınanın etkisini sürdürebileceğini belirterek vatandaşlara dikkatli olmaları çağrısında bulundu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Marmaris'te Fırtına: Tekne Battı, Çatılar Çöktü - Son Dakika

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