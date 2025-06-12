Marmaris'te İş Güvenliği İhlalleri ve Çöp Sorunu Kamuoyunu Endişelendiriyor - Son Dakika
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Marmaris'te İş Güvenliği İhlalleri ve Çöp Sorunu Kamuoyunu Endişelendiriyor

Marmaris\'te İş Güvenliği İhlalleri ve Çöp Sorunu Kamuoyunu Endişelendiriyor
12.06.2025 14:15  Güncelleme: 14:17
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Muğla'nın Marmaris ilçesinde, bahar mevsiminde yürütülen peyzaj çalışmalarında iş güvenliğinin hiçe sayıldığı iddiaları gündeme geldi. Belediye işçilerinin motorlu testere ile ağaç budaması yaptığı sırada güvenlik önlemlerinin alınmaması dikkat çekerken, tedirgin eden yaban domuzu ve çöp sorunları da bu duruma eşlik ediyor.

Toplanmayan çöpler ve şehri istila eden yaban domuzları nedeniyle sıkıntılı günlerin yaşandığı Muğla Marmaris'te aylar önce yapılması gereken peyzaj çalışmaları nihayet başladı. Dünyanın çeşitli ülkelerinden pek çok turistin ağırlandığı Marmaris'te Belediye işçilerinin iş güvenliğinden uzak bir şekilde çalıştırılması görenleri şaşırttı.

Bahar mevsimi ile birlikte budaması yapılması gereken şehir merkezindeki park ve bahçelerde Marmaris Belediyesi turizm sezonunun ortasında nihayet çalışmalarına başladı. Marmaris Meydanı'nda bulunan bir ağaca çıkan Marmaris Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, binlerce yerli ve yabancı turistin bulunduğu meydanda iş güvenliğinin hiçe sayıldığı bir yöntem ile budama çalışması yaptı. Görenlerin şaşkın bakışları arasında çalışmalarına devam eden belediye işçisinin hiçbir güvenlik önlemi alınmadan tepesine çıktığı ağacı motorlu testere ile budaması dikkat çekti. İşçinin sağ salim budama işlemini tamamlaması görenlerin yüreğine su serpti.

Çalışanlarına bir eldiven ve iş gözlüğü bile verilmeyen Marmaris Belediyesi'nin Başkanı Acar Ünlü, yapılan çalışmalar ilişkin paylaşımında "Park ve Bahçeler Müdürlüğümüz; budama, sulama ve peyzaj çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Doğayla iç içe, huzur dolu bir Marmaris için durmadan çalışıyoruz" ifadelerine yer verirken vatandaşlar ise paylaşımın altına "İş güvenliği yok. Emekçi kardeşlerimize çalıştıkları işe uygun gözlük maske eldiven ve benzeri malzeme verilmeli. Ağaç budama şekil verme çalışması çok riskli. Tamam adam çalışıyor her şey hoş güzel de. Sokakta kakalaklar geziyor, fareler geziyor bunu ne yapacağız. Çarşının içi bütün böcek kaynıyor" yazarak Belediye Başkanı Acar Ünlü'yü eleştirdiler. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Marmaris'te İş Güvenliği İhlalleri ve Çöp Sorunu Kamuoyunu Endişelendiriyor - Son Dakika

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