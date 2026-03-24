Marmaris\'te kadın saha personeline ücretsiz cilt bakımı

Marmaris Belediye'sinde Temizlik ve Park Bahçeler birimlerinde çalışan kadın saha personeline ücretsiz cilt bakımı desteği sunuluyor.

Marmaris'te 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlamaları kapsamında anlamlı bir etkinliğe imza atılıyor. Cilt Bakım Uzmanı Dilhan Sekmen, Marmaris Belediyesi'nin Temizlik İşleri ile Park ve Bahçeler birimlerinde görev yapan kadın saha personeline ücretsiz cilt bakımı hizmeti sunmaya başladı.

Kadın saha çalışanlarının yıl boyunca zorlu hava şartlarında görev yaptığını vurgulayan Dilhan Sekmen, "Yağmur, rüzgar, güneş demeden dışarıda büyük bir özveriyle çalışıyorlar. Ciltleri bu şartlardan doğrudan etkileniyor. Ben de onlara küçük bir teşekkür sunmak istedim. 8 Mart da bunun için bir fırsat oldu" dedi.

Toplam 60 kadın personele ulaşılması planlanan uygulama, çalışanların mesai düzenine uygun şekilde ve Sekmen'in kendi programı doğrultusunda gerçekleştiriliyor. Yoğun çalışma temposu içinde kendilerine zaman ayırmakta zorlanan kadın personeller, bu özel etkinlik sayesinde hem dinlenme hem de kişisel bakım imkanı buluyor.

Söz konusu etkinliğin hem kadın emeğine dikkat çekmesi hem de saha çalışanlarının motivasyonuna katkı sağlaması açısından anlamlı olduğunu söyleyen Belediye yetkilileri ise Dilhan Sekmen'e teşekkürlerini iletti. - MUĞLA