Marmaris'te Kadir Gecesi'nde Büyük Halk İftarı - Son Dakika
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Marmaris'te Kadir Gecesi'nde Büyük Halk İftarı

Marmaris\'te Kadir Gecesi\'nde Büyük Halk İftarı

Marmaris Belediyesi, Kadir Gecesi'nde düzenlediği halk iftarında binlerce kişiyi Atatürk Meydanı'nda bir araya getirdi. Belediye Başkanı Acar Ünlü, vatandaşlara hayırlı Ramazanlar dileyerek iftarın manevi atmosferinde birlikteliğin önemine vurgu yaptı.

27.03.2025 13:01  Güncelleme: 13:03
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Marmaris Belediyesi, Kadir Gecesi'nde düzenlediği halk iftarında binlerce kişi Atatürk Meydanı'nda oruç açtı. Ev sahibi Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, vatandaşlara hayırlı Ramazanlar diledi.

Marmaris Belediyesi, Kadir Gecesi'nde düzenlediği Halk İftarı'nda binlerce vatandaşı ağırladı. Atatürk Meydanı'nda kurulan masalarda vatandaşlar hep beraber oruç açmanın mutluluğunu ve Kadir Gecesi'nin manevi hazzını birlikte yaşadı. İftar saatinden önce alana gelen Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü ise meydanın tamamını gezerek vatandaşlara hayırlı Ramazanlar diledi. Başkan Ünlü'nün yemek dağıtımında da bulunduğu iftar yemeğine Belediye Başkan Yardımcısı Özgür Han, Meclis Üyeleri ve birim amirleri de katıldı.

Görevliler tarafından yemeklerin sıcak olarak masalara tek tek dağıtıldığı iftarda ezanın okunmasıyla oruçların açıldı. Birlik, beraberlik ve aydınlık bir gelecek dualarının edildiği iftarda bir konuşma yapan Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, Kadir Gecesi'nin manevi huzurunun yaşandığı atmosferde bir araya gelmekten büyük bir mutluluk duyduğunu belirterek, "Davetimizi kabul edip Kadir Gecesi'nin bereketini bizimle paylaşan tüm komşularımıza teşekkür ediyorum. Ramazan'ın sonuna yaklaşırken tutulan oruçların ve edilen duaların kabul olmasını diliyorum. Şimdiden tüm halkımızın Ramazan Bayramı'nı kutluyorum" diye konuştu. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Marmaris'te Kadir Gecesi'nde Büyük Halk İftarı - Son Dakika

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