Mahkemeden Marmaris'teki havuz kararına yürütmeyi durdurma - Son Dakika
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Mahkemeden Marmaris'teki havuz kararına yürütmeyi durdurma

Mahkemeden Marmaris\'teki havuz kararına yürütmeyi durdurma
19.06.2026 09:12  Güncelleme: 09:14
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Marmaris Belediyesi'ne ait yüzme havuzunun Nisan ayında kapatılmasının ardından sporcular ve kulüplerin açtığı davada mahkeme, yürütmeyi durdurma kararı verdi. Belediye, karara rağmen havuzun halk sağlığı gerekçesiyle kapalı kalacağını ve fizibilite çalışmalarının sürdüğünü açıkladı.

Marmaris Belediyesi'ne ait yüzme eğitim merkezi havuzunun Nisan ayında fiziki olumsuzluklar gerekçe gösterilerek faaliyet dışı bırakılmasının ardından başlayan hukuk mücadelesinde önemli bir gelişme yaşandı. Aralarında milli takıma seçilen sporcular ile il ve ülke genelinde dereceler elde etmiş yüzücülerin de bulunduğu kulüplerin açtığı davada mahkeme, havuzun kapatılmasına ilişkin işlem hakkında yürütmeyi durdurma kararı verdi.

Sporcular ve kulüpler dava açmıştı

Nisan ayında alınan kapanma kararının ardından antrenman yapacak tesis bulmakta zorlandıklarını belirten sporcular ve aileleri, kararın yeniden değerlendirilmesi için yargı yoluna başvurmuştu. Mahkemeden çıkan yürütmeyi durdurma kararı spor camiasında memnuniyetle karşılandı. Sporcu aileleri, kararın ardından havuzun yeniden hizmete açılması yönünde adım atılmasını beklediklerini ifade etti.

Belediyeden açıklama geldi

Mahkeme kararının ardından Marmaris Belediyesi yetkilileri gazetecilerin sorularına cevap verdi. Yetkililer, havuzun kapatılma gerekçesinin halk sağlığı ve güvenliği olduğunu belirterek, mahkemeye gerekli bilgilendirmelerin yapıldığını ifade etti.

Belediye yetkilileri tarafından yapılan açıklamada "Havuzla ve kararla ilgili gerekli bilgilendirmeyi mahkemeye yaptık. Havuzun kapanma sebebi halk sağlığını tehdit etmesi ve sağlık açısından güvenli olmamasıdır. Şu anda ekiplerimiz fizibilite çalışmalarını tamamlamak üzeredir. Fizibilite çalışmalarının tamamlanmasının ardından yapılacak tamir ve tadilat süreci ile uzman görüşleri doğrultusunda tesis halk sağlığına ve güvenliğine uygun hale getirildiğinde yeniden hizmete açılacaktır. Ancak şu aşamada net bir tarih vermek mümkün değildir. Yüce mahkemeye de cevabımızı ilettik" ifadelerine yer verildi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Mahkemeden Marmaris'teki havuz kararına yürütmeyi durdurma - Son Dakika

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