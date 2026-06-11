Marmaris'te Belirlenen Kamp Alanları Dışında Karavanla Konaklama Yasaklandı - Son Dakika
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Marmaris'te Belirlenen Kamp Alanları Dışında Karavanla Konaklama Yasaklandı

11.06.2026 13:42  Güncelleme: 14:35
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Marmaris Belediye Meclisi, resmi kamp alanları dışında karavan konaklamasını, plajlarda şezlongla yer işgalini ve çevre kirliliğini yasaklayan yeni bir yönetmelik kabul etti.

Haber: Vural EFECİK

(MUĞLA) - Marmaris Belediye Meclisi'nce alınan karar kapsamında belirlenen resmi kamp alanları dışında sahil, park, meydan, plaj ve kamu otoparklarında karavanla konaklama yapılması yasaklandı.

Marmaris Belediye Meclisini'n aldığı kararla plaj kullanımı, işyeri düzeni, karavan konaklaması, çevre temizliği ve kamu alanlarının kullanımı konusunda çeşitli kurallar getirildi.

Hazırlanan yönetmelikte özellikle yaz sezonunda tartışma konusu olan kaldırım işgalleri, plajlardaki düzensizlikler, seyyar satışlar, yüksek sesli tanıtımlar ve çevre kirliliğine ilişkin düzenlemeler yer aldı.

Yeni yönetmeliğin en dikkat çekici maddelerinden biri halk plajlarıyla ilgili oldu. Buna göre halk plajlarında şezlong, şemsiye, duba veya benzeri ekipmanlarla yer kapatılması ve alan işgal edilmesi yasaklandı. İşletmelerin veya şahısların plajlarda önceden yer ayırmasının önüne geçilmesi hedefleniyor.

Ayrıca plajlarda evcil hayvanların denize sokulması, yüzme alanlarında olta ve zıpkınla avlanılması, plaj ekipmanlarının üzerine çamaşır ve kıyafet asılması da yasak kapsamına alındı.

KAMP EKİPMANLARI ÇIKARMALARI DA YASAK KAPSAMINA ALINDI

Son yıllarda Marmaris'te artan karavan turizmi de yönetmelikte yer buldu. Belirlenen resmi kamp alanları dışında sahil, park, meydan, plaj ve kamu otoparklarında karavanla konaklama yapılması yasaklandı. Karavan sahiplerinin araç dışına masa, sandalye, tente ve kamp ekipmanları çıkarmaları da yasak kapsamına alındı.

İNŞAATLARA SAAT SINIRI

Vatandaşların en çok şikayet ettiği konulardan biri olan inşaat gürültüsüne de düzenleme getirildi. Şantiye faaliyetleri yalnızca belirlenen saatlerde yapılabilecek. Konutlarda yapılacak tadilat ve tamiratlar hafta içi belirli saatlerle sınırlandırılırken, pazar günleri ve resmi tatillerde acil durumlar dışında çalışma yapılamayacak.

ÇEVREYİ KİRLETENLERE CEZA

Cadde, sokak, plaj ve kamusal alanlara çöp, moloz, hafriyat ve atık bırakılması yasaklandı. Sigara izmariti, içecek kutusu, yiyecek ambalajı ve benzeri atıkları çevreye atan kişiler hakkında da işlem yapılabilecek.

ZABITA DENETİMLERİ ARTACAK

Yönetmelik kapsamında kurallara aykırı hareket eden gerçek ve tüzel kişiler hakkında zabıta ekipleri tarafından tutanak tutulacak. Hazırlanan tutanaklar Belediye Encümeni'ne gönderilecek ve uygulanacak idari para cezaları burada karara bağlanacak.

Marmaris Belediyesi yetkilileri, yeni düzenlemeyle birlikte ilçede daha düzenli, temiz, güvenli ve turizm kalitesine uygun bir kent yaşamı oluşturmayı hedeflediklerini belirtiyor. Özellikle yaz sezonunda yaşanan yoğunluk nedeniyle denetimlerin artırılması bekleniyor.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Marmaris'te Belirlenen Kamp Alanları Dışında Karavanla Konaklama Yasaklandı - Son Dakika

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