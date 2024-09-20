Marmaris\'te Kısa Yalı ve Yat Limanı Sorunlarına Çözüm Toplantısı

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Marmaris'in vitrini sayılan ve her yıl yüz binlerce turisti ağırlayan Kısa Yalı ile Yat Limanı'nın sorunlarına çözüm bulunması adına ilk adım atıldı. Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü; Ticaret Odası Başkanı Mutlu Ayhan, Esnaf Odası Başkanı Mehmet Ayyıldız'ın da hazır bulunduğu toplantıda bölge esnafı ile bir araya geldi ve "Hep birlikte hareket etmeliyiz" mesajı verdi.

Marmaris'te restoranlar bölgesi olarak bilinen Yat Limanı'nın sorunlarının masaya yatırıldığı ve çözüm önerilerinin konuşulduğu bir toplantı düzenledi. Her yıl yüz binlerce turisti ağırlayan Kısa Yalı ve Yat Limanı ile ilgili Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü başkanlığında düzenlenen toplantıya Marmaris Ticaret Odası Başkanı Mutlu Ayhan, Marmaris Esnaf Odası Başkanı Mehmet Ayyıldız, CHP Belediye Meclis Üyeleri Tunç Telli, Ahmet Özdemir ve Yat Limanı'nda işletmesi bulunan esnaflar katıldı.

Toplantının açılışında bir konuşma yapan Başkan Ünlü, Kısa Yalı ve Yat Limanı'nın Marmaris'in vitrini olduğunu belirterek "Marmaris'imizin vitrini, turizmin ve ekonominin kalbi Kısa Yalı ve Yat Limanı hepimiz için büyük önem arz ediyor. Hem tarihi dokusu hem de Marmaris'in kalbi olması dolayısıyla çok daha fazla önem vermemiz gereken bir yer. Burası eğer doğru bir biçimde dizayn edilirse Marmaris'i bir üst seviyeye taşıyacak. Misafirlerimizin ilk ağırladığımız yerlerden biri olan bu bölgelerde yıllardır süregelen sorunlar da hepimizin malumu. Bu sorunların kalıcı olarak çözümü, 2025 sezonu ve sonraki sezonlara çok daha iyi hazırlanmak için neler yapılabileceği ile ilgili birkaç aydır meslek odalarıyla birkaç aydır çalışmalar yapıyoruz. Bugün de bunları sizlerle paylaşmak ve fikirlerinizi almak istedik" dedi.

Bu ilk toplantıda çıkacak fikirlerin bundan sonraki süreç için de yol haritası niteliğinde olacağını ifade eden Ünlü, "Bu sezon geçmiş sezonlara göre daha zor geçtiğini hepimiz biliyoruz. Sizlerle de yaptığımız görüşmelerde bunları dile getiriyorsunuz. Tabi bunun birçok etkeni var. Ama hepimizin gelecek sezonların daha iyi olması, daha kaliteli turist gelmesi, Marmaris'in bir vizyonu olması ve ekonomik olarak da daha çok kazanç elde edilmesi için yapması gerekenler var. Bazı konuları daha kurallı bir biçimde uygulamamız gerekiyor. Limandaki teknelerin düzeninden insanların yürüdüğü yola, dükkanların şeklinden sunduğu hizmete kadar her konuyu düşünmeli ve standart getirmeliyiz. Yoksa maalesef ki Marmaris daha da kan kaybeder. Bunun için hepimiz el ele vererek hareket etmeliyiz" diye konuştu.

Tabela, ruhsata uygunluk, mimari konular, hizmet kalitesi gibi konuların masaya yatırıldığı toplantıda Marmaris Ticaret Odası Başkanı Mutlu Ayhan ise "Marmaris'i tanıtmak için her sene onlarca fuara katılıyor, önemli seyahat firmalarıyla görüşmeler yapıyor, yurt dışında reklamlar veriyoruz. Tüm bu çabaların karşılığını hep birlikte alabilmemiz için hepimizin elini taşın altına koyması gerekiyor" dedi.

Marmaris Esnaf Odası Başkanı Mehmet Ayyıldız ise "Esnaflar olarak sizlerin görüşleri çok önemli. Lütfen görüşlerinizi bildirin, uygulamada nasıl olabileceğini ifade edin ki Marmaris için hep birlikte yol alalım" diye konuştu. Esnafların görüşlerini aktardığı ve yapılacak çalışmalarla ilgili soru sorduğu konuların daha detaylandırılarak ve projelendirilerek yeni toplantılar yapılacağı dile getirildi. - MUĞLA