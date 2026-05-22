Marmaris protokolü Kurban Bayramı için bir araya geldi

22.05.2026 14:46  Güncelleme: 14:47
Muğla'nın Marmaris ilçesinde Kurban Bayramı tatili öncesi bayramlaşma programı düzenlendi. Kaymakam Nurullah Kaya, 9 günlük tatil boyunca 700 personelle güvenlik ve hizmet tedbirlerinin alındığını açıkladı. Belediye Başkanı Acar Ünlü ise ilçenin yerli ve yabancı turistleri ağırlamaya hazır olduğunu belirtti.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde Kurban Bayramı tatili başlarken bayramlaşma programı düzenlendi. İçmeler Mahallesi'nde bir tesiste gerçekleştirilen programa ilçe protokolü, kamu kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri ve sivil toplum kuruluşlarının üyeleri katıldı.

Programa Nurullah Kaya ile Acar Ünlü başta olmak üzere çok sayıda davetli iştirak etti. Protokol üyeleri vatandaşlar ve katılımcılarla tek tek bayramlaştı.

"700 personelle görev başında olacağız"

Bayramlaşma programında konuşan Kaymakam Nurullah Kaya, Kurban Bayramı süresince ilçede tüm hazırlıkların tamamlandığını belirterek güvenlik tedbirlerinin artırıldığını söyledi.

Marmaris'in 9 günlük tatil boyunca yoğun ziyaretçi ağırlayacağını ifade eden Kaya, emniyet, jandarma, sahil güvenlik ve zabıta ekiplerinin sahada aktif görev yapacağını kaydetti.

Kaymakam Nurullah Kaya, "2026 yılı Kurban Bayramı sürecimiz bugün itibariyle başlıyor. 9 gün boyunca misafirlerimizi ağırlamanın heyecanını yaşıyoruz. Tüm kurumlarımız, otellerimiz ve tesislerimiz hazırlıklarını tamamladı. İçişleri Bakanlığımızın talimatları ve Muğla Valiliğimizin koordinasyonuyla ilçemizde güvenlik tedbirlerimizi artırdık. Yaklaşık 700 personelimizle kolluk kuvvetleri ve zabıtayla birlikte 9 gün boyunca 7 gün 24 saat hizmet vereceğiz" dedi.

Marmaris'in koyları ve mavi turizmiyle önemli bir destinasyon olduğunu vurgulayan Kaymakam Kaya, denizde de kontrollerin aralıksız sürdürüleceğini ifade ederek tüm misafirlerin huzurlu ve güvenli bir bayram geçirmesi için ekiplerin görev başında olacağını söyledi.

"Marmaris misafirlerini ağırlamaya hazır"

Programa katılan Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü ise ilçenin hem yerli hem yabancı turistleri ağırlamaya hazır olduğunu belirtti. Başkan Ünlü, "Marmaris her zaman olduğu gibi Kurban Bayramı'nda da misafirlerini en iyi şekilde ağırlamaya hazır. Özellikle bayram dolayısıyla gelecek yerli ziyaretçilerimiz ve sezon nedeniyle ilçemizde bulunan yabancı misafirlerimiz için tüm hazırlıklar tamamlandı. Otellerimiz, işletmelerimiz ve kurumlarımızla birlikte vatandaşlarımıza huzurlu, sağlıklı ve güzel bir tatil deneyimi yaşatmak adına çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Tüm vatandaşlarımıza iyi bayramlar diliyorum" diye konuştu. - MUĞLA

Kaynak: İHA

