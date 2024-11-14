Marmaris'te 'Mahalle Buluşmaları' ile Vatandaşların Sesi Dinleniyor - Son Dakika
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Marmaris'te 'Mahalle Buluşmaları' ile Vatandaşların Sesi Dinleniyor

Marmaris\'te \'Mahalle Buluşmaları\' ile Vatandaşların Sesi Dinleniyor

Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, katılımcı demokrasi ve şeffaf belediyecilik anlayışıyla 'Mahalle Buluşmaları'nı başlatarak İçmeler Mahallesi'nde sakinlerle buluştu. Başkan Ünlü, mahallelerinin sorunlarını ve taleplerini dinleyerek geleceğe yönelik çözümler geliştirmeyi amaçlıyor.

14.11.2024 14:28  Güncelleme: 14:30
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Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü'nün ortak akılla ilçeyi yönetmek ve kentin geleceğini katılımcı demokrasiyle belirlemek üzere başlattığı 'Mahalle Buluşmaları'nın ilki İçmeler Mahallesi'nde gerçekleştirildi.

Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü'nün seçim vaatlerinden biri olan Mahalle Buluşmaları'nın ilki "Yerinde dinliyoruz, birlikte çözüyoruz" sloganıyla İçmeler Mahallesi'nde gerçekleştirildi. Katılımcı, şeffaf ve halkçı belediyecilik anlayışıyla vatandaşları birebir dinleyip, taleplerine çözüm sunmak adına düzenlenen mahalle buluşmalarında Başkan Ünlü, dün akşam İçmeler sakinleriyle bir araya geldi. İçmeler Mahalle Muhtarı Ali Demirtaş, Gölenye Mahalle Muhtarı İbrahim İşler ve meclis üyelerinin de katıldığı mahalle buluşmasında belediye birim müdürleri de hazır bulundu. Cumhuriyet Meydanı'ndaki etkinliğe katılan İçmeler sakinleri mahalleleri ile ilgili sıkıntıları, sorunları ve taleplerini dile getirirken Başkan Acar Ünlü tek tek tüm sorulara içtenlikle cevap verdi, incelenmesi için de birim müdürlerine yönlendirmelerde bulundu. Temizlik, yol, kültürel faaliyetler, spor alanları gibi taleplerin dile getirildiği toplantıda Başkan Ünlü ayrıca önümüzdeki kış sezonu yapılacak çalışmalardan da bahsetti.

İçmeler'de 31 Mart'taki yerel seçimlerin ardından göreve geldikleri dönemden bugüne yapılan çalışmalarla ilgili bilgiler de veren Başkan Ünlü; "İçmeler'in geleceği için atacağımız adımları belirlemek ve yol haritamızı çizmek adına düzenlediğimiz toplantıda paylaşılan tüm fikirler, dile getirilen talepler ve çözüm önerileri bizim için çok değerli. Hepsini üzerinde çalışmak üzere tek tek not aldık. Katılımınızdan ve misafirperverliğinizden ötürü teşekkür ediyorum" dedi.

Toplantıların tüm mahallelerde devam edeceğini söyleyen Acar Ünlü; "Şeffaf, katılımcı, halkçı ve ortak akla dayalı belediyecilik anlayışıyla ilçemiz için çok çalışacağız. Bu süreçte de en büyük yardımcımız ve yol göstericimiz yine halkımız olacak. Birlikte daha güçlü ve güzel bir Marmaris için gayret göstermeye devam edeceğiz" diyerek sözlerini tamamladı. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Marmaris'te 'Mahalle Buluşmaları' ile Vatandaşların Sesi Dinleniyor - Son Dakika

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