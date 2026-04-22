Marmaris\'te minik başkanlar koltuğu devraldı

22.04.2026 17:08  Güncelleme: 17:09
Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla başkanlık koltuğunu minik öğrencilere devretti.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 106. yıl kutlamaları kapsamında geleneksel hale gelen temsili makam devri bu yıl da gerçekleşti. Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, başkanlık makamında öğrencileri ağırladı. Öğretmenleri eşliğinde Başkan Ünlü'yü ziyaret eden Şehit Nedip Cengiz Eker İlkokulu öğrencileri Kemal Ege Mirza ve İda Ertan ile Özel Bahçeşehir Ortaokulu öğrencileri Ela Caba ve Doğukan Arıkaya, sırayla başkanlık koltuğuna oturarak istek ve önerilerini dile getirdi. Minik başkanlar, birim müdürlerine spor sahalarının artırılması, satranç alanları oluşturulması ve çocuk parklarının çoğaltılması yönünde talimat verdi. Çocuklar ayrıca Marmaris'in daha temiz bir kent olması için vatandaşlara yönelik farkındalık çalışmaları yapılmasını istedi.

Çocukların önerilerinin çok kıymetli olduğunu belirten Başkan Acar Ünlü, "Kıymetli başkanlarımız düşünceleri ve önerileriyle bizlere büyük umut verdi. Bu taleplerin hayata geçirilmesi için gerekli çalışmaları yapacağız. Bu vesileyle geleceğimizi inşa edecek en değerli varlığımız olan çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyorum, tüm çocuklara sevgilerimi iletiyorum" dedi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

