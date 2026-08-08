Marmaris\'te motosiklet kazası: 1 ölü, 1 ağır yaralı

(MUĞLA) - Muğla'nın Marmaris ilçesinde seyir halindeki motosikletin park halindeki minibüse çarpması sonucu motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti, motosiklette yolcu olarak bulunan 112 istasyonunda stajyer E.Ü. ağır yaralandı.

Kaza, Marmaris-İçmeler yolu Labranda Otel önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, B.Z. yönetimindeki motosiklet, yol kenarında park halinde bulunan minibüse çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü B.Z. olay yerinde hayatını kaybetti.

Motosiklette yolcu olarak bulunan ve 112 istasyonunda stajyer olduğu öğrenilen E.Ü. ise ağır yaralandı. E.Ü., olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Marmaris Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza nedeniyle Marmaris-İçmeler yolu kısa süreliğine trafiğe kapatılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.