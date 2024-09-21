Marmaris\'te Öğrenciler ve Belediye Temizlik Çalışması Yaptı

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Marmaris Belediyesi ve öğrenciler Yalancıboğaz'da temizlik çalışması gerçekleştirildi.

20 Eylül Dünya Temizlik Günü kapsamında Bahçeşehir Koleji 9. Sınıf öğrencileri Marmaris Belediyesi'nin desteğiyle Yalancıboğaz mevkiindeki sahilde çevre temizliği yaptı. 40 öğrenci ve Belediye'nin temizlik işçileri mıntıka temizliği yaptı. Cam, plastik şişe, karton, kağıt, sigara izmariti, içki kutuları gibi birçok atığın toplandığı etkinlik yaklaşık 2 saat sürdü. Marmaris Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Zafer Yılmaz'ın da eşlik ettiği öğrenciler yaklaşık 65 torba çöp toplandı.

"Temiz çevre, temiz Marmaris" mesajı veren öğrenciler, "İnsanların çok yoğun kullandığı bir alanda temizlik çalışması yaptık. Sahile atılmış yüzlerce atık topladık. Onlardan tek bir ricamız var. Buranın güzelliklerini yaşarken arkamızda çöp bırakmayalım. Geleceğe temiz bir çevre bırakalım" dediler. - MUĞLA