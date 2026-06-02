Marmaris\'te Orman Yangınlarıyla Mücadele Toplantısı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde 2026 yılı orman yangınlarıyla mücadele hazırlıkları kapsamında Orman Yangınlarıyla Mücadele Komisyon Toplantısı gerçekleştirildi.

Marmaris Orman İşletme Müdürlüğü toplantı salonunda düzenlenen toplantıya Marmaris Kaymakam Vekili ve Datça Kaymakamı Murat Atıcı başkanlık ederken, ilçedeki ilgili tüm kamu kurum ve kuruluşlarının müdürleri ve amirleri de katıldı.

Toplantıda, yangın sezonu boyunca kurumların yerine getireceği görev ve sorumluluklar, kurumlar arası koordinasyonun sağlanması ve yangınlara müdahale süreçleri detaylı şekilde ele alındı. Ayrıca yangın gönüllülerinin çalışmalara etkin şekilde dahil edilmesi ve kamu kurumlarıyla koordinasyon içerisinde hareket etmeleri konusunda yapılacak çalışmalar değerlendirildi.

"Devriyeler artırılacak"

Orman yangınlarının önlenmesine yönelik alınacak tedbirlerin görüşüldüğü toplantıda, ormanlara giriş çıkış yasaklarının uygulanması, kritik dönemlerde kolluk kuvvetleri ve ilgili kurum personelinin birlikte devriye faaliyetleri yürütmesi kararlaştırıldı.

Yangın riskinin arttığı dönemlerde vatandaşların bilgilendirilmesi ve farkındalık çalışmalarının yoğunlaştırılması konusunda da görüş birliğine varıldı.

"Köyler ve tesisler için önlemler "

Orman içi ve ormanla iç içe bulunan köyler, siteler ve turistik tesislerin yangınlara karşı alması gereken tedbirler de toplantının gündem maddeleri arasında yer aldı. Kamu kurumları, öğrenciler ve vatandaşların yangın konusunda bilinçlendirilmesine yönelik eğitim ve bilgilendirme çalışmalarının sürdürülmesi planlandı.

"Hava gücü güçlendirildi"

Toplantıda yangınlarla mücadelede kullanılacak hava araçlarıyla ilgili de bilgi verildi. Marmaris'te 1 Mayıs itibarıyla bir yangın söndürme helikopterinin göreve başladığı hatırlatılırken, ikinci helikopterin de 1 Haziran itibarıyla ilçede konuşlandırılarak göreve başladığı açıklandı.

Toplantının sonunda, 2026 yılı yangın sezonunun can kaybı yaşanmadan, kazasız ve büyük yangınlarla karşılaşılmadan geçirilmesi temennisinde bulunuldu. Yetkililer, yangınlarla mücadelede kurumların, gönüllülerin ve vatandaşların ortak hareket etmesinin büyük önem taşıdığını vurguladı. - MUĞLA