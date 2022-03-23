Marmaris'te "Örnek Köy Projesi" için ilk adım atıldı - Son Dakika
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Marmaris'te "Örnek Köy Projesi" için ilk adım atıldı

23.03.2022 17:28
Marmaris'te "Örnek Köy Projesi" için ilk adım atıldı

Marmaris'te geçtiğimiz yaz yaşanan yangında en çok zarar gören Osmaniye ve Bayır mahallelerinde 'Örnek Köy Projesi' için ilk adım atıldı.

Marmaris'te geçtiğimiz yaz yaşanan yangında en çok zarar gören Osmaniye ve Bayır mahallelerinde 'Örnek Köy Projesi' için ilk adım atıldı. Projenin keşif gezisine katılan Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, çalışmanın çok önemli olduğunu belirterek belediye olarak sonuna kadar destekçisi olacaklarını söyledi.

Muğla'nın farklı ilçelerinde geçtiğimiz yaz meydana gelen orman yangınlarında zarar gören 9 mahallede Örnek Köy Projesi için ilk adım atıldı. Marmaris'in yangından en çok zarar gören Osmaniye ve Bayır köylerini de kapsayan projede rehabilitasyon, eğitim ve ekonomi alanındaki çalışmalarla mahallelerin sürdürülebilir kalkınmasına destek olunması hedefleniyor.

Proje kapsamında Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, proje sorumluları, muhtarlar ve mahalle sakinlerinden oluşan komite üyeleri ilk inceleme gezisini gerçekleştirdi. Yapılacak çalışmalarla ilgili keşif çalışmalarının yapıldığı gezi gün boyunca sürdü. Osmaniye'de eski okul ve çevresi, bal evi, muhtarlık ve yanan yerleri inceleyen ekip Bayır'da da meydan, cami, yağhane gibi mekanları gezdi.

Osmaniye ve Bayır mahallelerinde hayata geçirilecek olan 'Örnek Köy Projesi'nin çok heyecan verici olduğunu söyleyen Belediye Başkanı Mehmet Oktay, "Osmaniye ve özellikle de Bayır oldukça yoğun turist aldığımız yerler. Yangında büyük yara alan mahallelerimizi tekrar ayağa kaldırmak, bölge halkımızın tekrar hayata adapte olmasını sağlamak ve turizmde sürdürülebilirliği oluşturmak adına bu projeye çok önem veriyoruz. Geçtiğimiz günlerde imzalanan protokol ile startı verilen projenin ilk keşfini bugün yaptık. En kısa sürede tüm paydaşlarımızla çalışmaları bitirmeyi ve iki mahallemizi de kalkındırmayı hedefliyoruz" dedi.

Muğla Valiliği gözetiminde yürütülen projede Marmaris Belediyesi, Muğla Büyükşehir Belediyesi, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Marmaris Kaymakamlığı, MUSKİ, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Marmaris Orman İşletme Müdürlüğü, Çevre ve Şehircilik ve İklim İl Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü gibi kurumlarla ortak çalışma yapılacak. Fiziki yenilenmelerin yanı sıra yöreye özgü gıda, elişi ve dokumaların satılacağı satış stantları oluşturulacak. Bayır'daki yağhane restore edilecek sergi salonu haline getirilecek. Ayrıca esnaf ve mahalle sakinlerine İngilizce, pansiyonculuk, temizlik, hijyen ve hizmet standartları konulu kurslar açılacak. - MUĞLA

Marmaris'te Örnek Köy Projesi için ilk adım atıldı
Marmaris'te Örnek Köy Projesi için ilk adım atıldı
Marmaris'te Örnek Köy Projesi için ilk adım atıldı
Marmaris'te Örnek Köy Projesi için ilk adım atıldı
Marmaris'te Örnek Köy Projesi için ilk adım atıldı
Marmaris'te Örnek Köy Projesi için ilk adım atıldı

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Mehmet Oktay, Osmaniye, Marmaris, Muğla, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Marmaris'te 'Örnek Köy Projesi' için ilk adım atıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Marmaris'te "Örnek Köy Projesi" için ilk adım atıldı - Son Dakika
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