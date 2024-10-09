Marmaris'te Otluk ve Makilik Alanda Yangın Kontrol Altına Alındı

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Marmaris'te makilik alanda yangın

MUĞLA - Muğla'nın Marmaris ilçesinde otluk ve makilik alanda çıkan yangın, ekiplerin hızlı müdahalesi ile büyümeden söndürüldü.

Yangın, Bozburun Mahallesi'ndeki otluk ve makilik alanda saat 16.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bölgeden alevlerin yükseldiğini fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve orman ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ve Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangına müdahale etti. Marmaris'te konuşlu yangın söndürme helikopterinin de havadan müdahale ettiği yangın, büyümeden söndürüldü.

Yangınla ilgili soruşturma sürüyor.