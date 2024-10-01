Marmaris\'te Özel Çocukların Duygu Dolu Konseri

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Muğla'nın Marmaris ilçesinde özel çocukların verdiği konser ilgiyle izlendi.

Marmaris Amfi tiyatro çok özel bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. Marmaris'in Ritmi Özel Çocuklar Dayanışma Derneği eğitmeni Yüksel Bağcı öncülüğünde özel çocuklar sahnede konser verdi. Türk Yunan dostluk gecesi konsepti ile düzenlenen konsere yüzlerce kişi dinlemeye geldi.

Marmaris'te yaşayan özel eğitime tabii çocuklar kendilerini dinlemeye gelen yüzlerce kişiye profesyonel müzisyenler eşliğinde Amfi tiyatro sahnesinde Yüksel Bağcı öğretmenlerinin şefliğinde güzel bir gece yaşattı. Marmaris'in ritmi özel çocuklar dayanışma derneğinde eğitim alan çocuklar, darbuka şovlar yaptılar sonra Yunan dostluk gecesi etkinliği ile devam etti. Yunanca ve Türkçe şarkılar söyleyen sanatçılara çocuklarda dansları ile eşlik etti. Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü'nün katıldığı konser etkinliğinde Ünlü konseri amfi tiyatronun protokol bölümünde değil de seyircilerin içinde arkalardan izlemesi de vatandaşlar tarafından takdir topladı. Yaklaşık iki saat süren konserde, çocuklar ritim şov, dans şov yaparak şarkılara eşlik etti. - MUĞLA