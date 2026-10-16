Marmaris'te sağanak sonrası sıcaklık 30 dereceye yaklaştı, turistler denize girdi - Son Dakika
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Marmaris'te sağanak sonrası sıcaklık 30 dereceye yaklaştı, turistler denize girdi

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Marmaris\'te sağanak sonrası sıcaklık 30 dereceye yaklaştı, turistler denize girdi
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Marmaris'te sağanak yağışların ardından güneşli hava yeniden etkili oldu; hava sıcaklığı 30 derece civarında seyrederken deniz suyu sıcaklığının 21-22 derece olduğu belirtiliyor. Ekim ortasında Uzunyalı sahiline yönelen yerli ve yabancı turistler denize giriyor.

Marmaris'te geçtiğimiz günlerde etkili olan sağanak yağışların ardından güneş yeniden yüzünü gösterdi. Ekim ayının ortasına gelinmesine rağmen hava sıcaklığının 30 dereceye yaklaşmasıyla birlikte yerli ve yabancı turistler denizin tadını çıkarmaya devam ediyor.

Muğla'nın gözde turizm merkezi Marmaris'te sonbahar yaşanmasına rağmen yazdan kalma günler devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde etkili olan sağanak yağışların ardından ilçede güneşli hava yeniden hakim olurken, hafif rüzgara aldırış etmeyen vatandaşlar ve yabancı turistler sahillere yöneldi. Hava sıcaklığının 30 derece civarında seyrettiği Marmaris'te, deniz suyu sıcaklığının da 21-22 derece dolaylarında olduğu belirtiliyor. Özellikle Uzunyalı sahilinde denize giren yerli ve yabancı turistler, Ekim ayının ortasında deniz keyfini sürdürüyor.

Türkiye'nin birçok bölgesinde sonbaharın serin yüzü hissedilirken Marmaris'te güneşli hava, deniz turizmine canlılık katmaya devam ediyor. Yaz sezonunun yoğunluğunu geride bırakan ilçede, ekim ayında tatil yapan turistler daha sakin sahillerde denize girmenin keyfini yaşarken, Marmarisliler de güzel havayı fırsata çeviriyor.

Kaynak: İHA
Hava DurumuMarmarisGüneşliTurizmYaşamYerelSon Dakika

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SON DAKİKA: Marmaris'te sağanak sonrası sıcaklık 30 dereceye yaklaştı, turistler denize girdi - Son Dakika
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